Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CUALQUIER DOLOR, BULTO, MANCHA, O MOLESTIA EN LOS SENOS HAY QUE VERLO COMO SOSPECHOSO

P.- Tengo 31 años de edad y tengo dolor en un pezón. Tenía como un tlacote y cuando me presioné me salió un líquido amarillo, sin olor. ¿Tengo que analizarme para ver si es algo malo?

R.- Así es. Hay muchos problemas que se pueden presentar en los senos. A veces las personas minimizan las molestias que tienen y no les dan importancia para tener una excusa para no ir con el médico. Pero aunque esto haya parecido un forúnculo estaba en un sitio de mucha sospecha. Mi recomendación sería consultar con el médico y explicarle lo que pasó. Seguramente, luego de revisarla la enviará a hacerse una mamografía, que es una radiografía de los senos que permite ver el interior del tejido mamario.

Es muy importante poner énfasis en que el tejido mamario, el tejido de la matriz, el tejido de los ovarios y el tejido de los testículos, son tejidos que reciben influencia hormonal, son muy dinámicos, necesitan hormonas, y son tejidos con mucha predisposición a la degeneración, a que se forme cáncer. Esto explica porqué el cáncer de mama es el cáncer número uno en la mujer, como lo fue en otro tiempo el cáncer del cuello de la matriz. El cáncer de útero, de próstata, de los testículos, es muy común en nuestra comunidad.

Esto indica que cualquier situación, cualquier granito, cualquier manchita, cualquier dolor, cualquier molestia o comezón en esas áreas hay que verlas como sospechosas, por lo que cuanto más temprano acuda al médico es mucho mejor para el pronóstico, ya que si se encuentra algo malo en etapas tempranas se puede curar.

• SI EN UN EXAMEN RUTINARIO TODO SALE BIEN, PERO LOS TRIGLICERIDOS ESTAN ALTOS, PUEDE SER UNA RESISTENCIA A LA INSULINA

P.- Me acaban de decir que tengo altos los triglicéridos. ¿Me podría informar qué es?

R.- Es común encontrar niveles altos de triglicéridos en las personas que están predispuestas a desarrollar diabetes. Los triglicéridos son un tipo de grasa, que corre en la sangre al igual que el colesterol, que también, cuando se eleva, puede producir problemas a nivel del páncreas, como pancreatitis, cuando los triglicéridos están arriba de 1000. También pueden producir obstrucción de las arterias y causar infartos o embolias. Este es un tema muy importante, sobre todo en nuestra comunidad, porque en ella un gran porcentaje de la población es susceptible a tener diabetes. Si en un examen rutinario, todo sale bien, pero los triglicéridos salen altos, es posible que este paciente tenga una resistencia a la insulina. Ello implica que en algunos años esta persona puede desarrollar diabetes. Si se le pone más atención a los triglicéridos, se puede educar al paciente y a la familia buscando la forma de prevenir diabetes, buscando qué otros factores de riesgo hay en en esta persona que se puedan trabajar para que este problema no suceda.

