Resolviendo sus dudas

Por el Dr Enrique Griego

• LA CLAVE PARA TRATAR EL SINDROME DEL OVARIO POLIQUISTICO ES LA DETECCION TEMPRANA

¿En qué consiste el síndrome del ovario poliquístico?

R.- Este es el problema endocrinológico más común que se ve actualmente en la mujer entre los 15 y los 45 años de edad, y hay un gran número de personas en Estados Unidos, hablamos de un 50%, que sufren de esta condición y no han sido diagnosticadas. Es una enfermedad en la cual la mujer tiene un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas. También es importante mencionar que un 40% de pacientes que sufren de diabetes tipo 2, sufren de ovarios poliquísticos y no lo saben. Por eso este tema es tan importante, por lo frecuente, y por el impacto que esto puede tener en la vida de quien lo padece y en su familia. Cuando esto se detecta temprano se pueden evitar muchas de las complicaciones y riesgos que se tienen con una enfermedad como ésta.

Hemos visto que en los últimos años se están consumiendo más azúcares de lo que realmente el cuerpo necesita, y ello hace que el páncreas libere más insulina, que es la hormona que el páncreas produce para que esa azúcar pueda se distribuida y llevada a los sitios del cuerpo donde se necesita para producir energía. Pero los altos niveles de insulina producen ciertos cambios en ciertas áreas, y en el caso de los ovarios pueden generar cambios en los folículos y hacer que éstos crezcan de tamaño y que comiencen a producir andrógenos, que son hormonas masculinas que normalmente se producen ahí, pero cuando se está pasando por el síndrome de resistencia a la insulina todo esto se altera. La mujer va a tener más hormonas masculinas que hormonas femeninas, más andrógenos o testosterona que estrógenos. Esto genera problemas a nivel de los ovarios y de otros tejidos.

El estrés también puede causar alteración en la función de las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, las cuales entonces van a producir andrógenos , y esto va a ser lo mismo, pueden secundariamente afectar los ovarios y que se desarrollen quistes. También el uso de pesticidas, que indirectamente estamos consumiendo, pueden bloquear una enzima, que es la que convierte los andrógenos en estrógeno, haciendo que se acumulen los andrógenos y esto también es una razón muy importante para desarrollar ovarios poliquísticos. Por eso es tan frecuente actualmente, ya que la obesidad aumenta, y la mayoría de los pacientes con obesidad desarrollan un síndrome desmetabólico donde los ovarios también se ven afectados y aumenta el riesgo de producirse quistes.

¿Cuáles son los síntomas que tiene una mujer con ovarios poliquísticos?

Uno de los síntomas primarios son las irregularidades menstruales, a veces de varios días, a veces de meses. Ganancia de peso en forma inexplicable, donde se descarta que no haya hipotiroidismo, y mucha dificultad para bajar de peso. Si hay quistes en los ovarios tenemos que sospechar de ovarios poliquísticos, donde se presenta dolor en la parte baja del vientre, de un lado o del otro. Otro de los síntomas es la acantosis nítrica, que son esas manchas oscuras en la piel del cuello, o en los nudillos de las manos, o en a parte de abajo de los senos, en las axilas, en las rodillas, en los codos. Otro es la salida de vellos en partes del cuerpo donde es característico que se vea en el hombre, como por ejemplo, bigotes o vello en la cara, en el pecho, en la espalda,.Caída del cabello, que éste se haga finito. También el acné, que es característico de que los niveles de testosterona están altos.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

Primero hay que ver los síntomas, y si se sospecha de que se trata de esta condición se comienza con un ultrasonido de los ovarios para descartar que no haya quistes. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque la mujer puede tener ovarios poliquísticos sin que haya quistes en los ovarios. Suena raro pero así es. Por eso es importante saber más de la enfermedad y conocer los síntomas. Como hay ciertas enfermedades que pueden producir síntomas muy parecidos, como el hipotiroidismo, entre los exámenes de sangre que se van a hacer hay que hacer un TSH, que es un examen que permite saber si se tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. También hay que ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, el hígado, los riñones, y por supuesto es muy importante la historia familiar.

¿Cuáles son las complicaciones más comunes?

Son muchas las complicaciones que pueden presentarse. Entre ellas está la infertilidad. También la obesidad, por este cambio hormonal que hay y los altos niveles de insulina, la resistencia a la acción de la insulina, lo que hace que se acumule grasa en el cuerpo y muchas veces se desarrolle diabetes tipo 2, alta presión, se aumenta el riego de tener enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, como por ejemplo, un infarto o una embolia.

Si la mujer con ovarios poliquísticos se embaraza tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo. Preclampsia, porque la presión arterial sube mucho en los últimos tres meses del embarazo, y esto trae complicaciones. También la depresión y esto es explicable debido a los cambios físicos y hormonales. La depresión es bastante común en estos pacientes.También se ven infecciones en la piel. Cuanta más grasa hay en el cuerpo, hay áreas donde donde hay mucha fricción de la piel y se pueden desarrollar infecciones que causan problemas bastante serios.

¿Cómo se trata esta enfermedad?

Afortunadamente hay tratamientos que han resultado muy efectivos en muchos casos, pero aquí la clave es la detección temprana. Lo ideal es trabajar con los factores de riesgo modificables, entre ellos disminuir el consumo de azúcares o carbohidratos, tratando de bajar siempre la cantidad de calorías que se consumen y realizar actividad física, Hay suplementos alimenticios muy recomendables, como el Omega tres. El omega 3 son ácidos grasos esenciales que trabajan a nivel de las células, como en las neuronas, que son las células que componen el cerebro y el tejido nervioso. También se recomienda tomar otro suplemento que es la vitamina D3. Los niveles de esta vitamina deben ser monitoreados en estos pacientes. Si están en un nivel por debajo de 30 están bajos. Mantenerlos por arriba de 50 sería lo ideal.

El manejo del estrés también está indicado en estos pacientes, dormir bien, y también hay medicamentos y procedimientos quirúrgicos.

