Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

ES IMPORTANTE APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA NEUMONIA CADA CINCO AÑOS

P.- Mi papá tiene 62 años de edad y ha padecido de neumonía en varias ocasiones. ¿Nos puede por favor informar acerca de este problema?

R.- La neumonía es la causa más común de muerte por infección nosocomial. Estas son infecciones que se adquieren en el hospital, o en el nursing home, o en instituciones donde haya mucha aglomeración de personas. Hay quienes pueden tener neumonía por aspiración, personas que tienen problema digestivos, a veces mucha debilidad, con reflujo gastrointestinal o gastroesofágico. Cuando hay reflujo esos productos alimenticios pueden ir a los bronquios y ser la causa de una neumonía. Incluso son neumonías bastante serias. También, si bien hay casos que suceden afuera, cuando una persona entra en cuidados intensivos hay que tener especial cuidado de que no se desarrolle una neumonía. La incidencia es bastante alta, de hasta siete personas por cada mil que son admitidas en el hospital pueden adquirir neumonías. La mayoría de las infecciones que producen neumonía son producidas por gram negativos, que es un tipo de bacterias que requieren que se haga un cultivo para saber exactamente de qué se trata para dirigir el tratamiento con antibióticos hacia la bacteria específica.

¿Cuáles son las personas con más riesgo de desarrollar neumonía?

R.- Las personas mayores de 60 o 65 años de edad, por muchas razones. Por lo general sus defensas están bajas ya que pueden tener varias enfermedades crónicas, como diabetes, alta presión, Parkinson. Ello hace que a veces tengan que ir a instituciones donde se aumenta el riesgo de adquirir neumonías.

Se recomienda que antes de los 65 años de edad se aplique la vacuna de la neumonía cada 5 años. Después de los 65 años, la última versión de esta vacuna, y eso ayuda. También, por supuesto, aplicarse la vacuna del flu cada año. Todas estas medidas preventivas son muy recomendables.

También son susceptibles las personas que están en el hospital usando ventilación mecánica asistida, que necesitan algún tipo de respirador o de máquinas, o quienes han tenido traumas craneoencefálicos y están en el hospital. En la temporada de invierno es cuando se ven más casos de gripe y ésta es una de las causas más comunes de neumonía ya que se complica en muchos casos con bronquitis, que puede pasar a una neumonía.

Se estima que en EEUU muere un promedio de 34 a 35,000 personas por año por neumonía. Muchas de ellas son personas mayores de 65 años o niños menores de un año. También es necesario mencionar a las personas que han tenido cirugía torácica: cirugía de pulmón o del corazón, y a los que han fumado y se han dañado los bronquios y ahora tienen enfermedad obstructiva crónica de los pulmones. Pero en sí, cualquier persona puede desarrollar neumonía, sobre todo quienes tienen rinitis alérgica, que no se tratan apropiadamente, y tienen sinusitis como complicación. Esta sinusitis pasa a otra segunda infección que es la bronquitis, y de allí se puede pasar a una neumonía. Y esto a cualquier edad.

¿Cuáles son los síntomas?

R.- Entre ellos tenemos tos, fiebre; la tos no necesariamente tiene que ser con flemas, aunque en la mayoría de los casos se ve que al toser se mueven las flemas. Hay fiebre usualmente y escalofríos. Pero a veces, especialmente después de los 65 años, se puede tener este tipo de infecciones sin tener estos síntomas. Se puede presentar confusión o alteración del apetito. También se presentan dificultades para respirar y falta de aire cuando hay accesos de tos.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

R.- El diagnóstico se hace en base a la historia clínica, los síntomas, y a ello se agregan exámenes de sangre. Una de las cosas que se ve es que los leucocitos están muy altos y ello es muy sugestivo de una infección respiratoria severa. Si se hacen gases arteriales se ve que hay hipoxemia que indica que no se está introduciendo suficiente oxígeno en cada respiración. También se puede realizar una radiografía de pulmón o un CTScan. El paciente debe ser monitoreado muy de cerca si se decide no enviarlo al hospital.

¿Cuáles son las complicaciones?

R.- Entre las complicaciones de una neumonía está la formación de abscesos en los pulmones, enfisema, o sea acumulación de pus en ciertas áreas que pueden causar una infección que lleve al paciente a una insuficiencia respiratoria,o a una asepsia, una infección que puede pasar a sangre y hacer que esa bacteria crezca y se multiplique en sangre y afecte los demás tejidos. Las neumonías son peligrosas. Es una de las principales causas de muerte. Muchos casos se pueden prevenir mediante la aplicación de las vacunas; la de la gripe cada año ha ayudado a disminuir el número de personas que desarrollan neumonía. Es importante aplicarse la vacuna de la neumonía cada 5 años.

¿Cómo se trata?

R.- El tratamiento es a base de antibióticos; hay que hidratar al paciente muy bien, asistirlo en la respiración, ver que esté bien oxigenado. Hay que hacer un cultivo para saber exactamente qué antibiótico se necesita, pero no es necesario esperar a los resultados para tratar al paciente.

La duración del tratamiento puede ser hasta de 14 días, y dependiendo de la bacteria, el tiempo varía.

