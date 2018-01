Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• NO HAY NINGUNA RELACION ENTRE LA PARALISIS FACIAL Y EL RIESGO DE UNA EMBOLIA

¿Qué es la parálisis facial?

R.- Es una parálisis del nervio facial. Tenemos dos nervios faciales que nacen del cerebro y se dirigen hacia los músculos de la cara. Su función es traer energía, estimulación, a estos músculos. En su trayecto del cerebro hasta la cara pasan por el piso del oído interno, de tal forma que cuando hay problemas en el oído interno, ya sea porque se acumula líquido o porque hay infección, esto afecta al nervio, y al afectarlo, puede inflamarse y tener problemas de isquemia, o sea, que no le llegue suficiente sangre o suficiente oxígeno. Esto hace que el nervio se paralice y los músculos de ese lado de la cara ya no se muevan, no se sientan, y por eso es que se desvía la boca hacia el lado contrario. Se llama Parálisis de Bell porque el primer médico que identificó este problema se apellidada Bell. Es un problema que se puede repetir en la misma persona.

¿Cuáles son las causas?

R.- Son diversas. No se sabe exactamente qué es lo que la causa, pero hay muchas teorías y se estima que en un 50% de los casos puede ser debido a una infección viral, y entre los virus implicados está el del herpes simplex, que produce los ‘fuegos’, y el herpes zóster, que produce la ‘culebrilla’. En algunas ocasiones se implica el cambio brusco de temperaturas.

También, si se tiene enfermedades crónicas, como diabetes, que pueden bajar el sistema inmunológico, puede ser que aparezca este problema, o en pacientes que pueden tener neuropatía diabética a nivel de los nervios de los pares craneales que puede afectar el nervio facial. Hay otras infecciones, como el Lyme desease, que también puede causar lesiones y afectar los nervios.

Pero también hay que tener mucho cuidado porque la parálisis facial se puede presentar como una manifestación de otros problemas. A veces, de tumores que pueden ser cancerosos, a nivel del cráneo, o de la glándula parótida, que es una glándula que tenemos en los cachetes. Son muchas las situaciones médicas que hay que tomar en cuenta cuando se evalúa al paciente.

¿ Cuáles son los síntomas?

R.- Parálisis de los músculos de un lado de la cara. Normalmente se presenta en un lado, es unilateral. En algunos casos esto puede ser bilateral, aunque no es común, pero hay un 8% de los casos donde aparte de estar el nervio facial afectado, hay otros nervios craneales que también puede estarlo.

Hay parálisis, pérdida de sensación, debilidad muscular. Eso hace que la boca se desvíe para el lado contrario, lo que a veces afecta el habla. También hay dificultad para cerrar completamente el ojo del lado afectado. Por lo general hay lagrimeo y es necesario proteger ese ojo para que no haya infecciones. A nivel del oído hay hiperacusia, mucha sensibilidad al ruido, y hay dolor. También la lengua está afectada de ese lado lo que altera el sentido del gusto.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

R.- Es un diagnóstico clínico. Con la historia del paciente y una examinación física es más que suficiente. No hay que hacer ningún estudio para confirmar que de eso se trata. Se hacen otros estudios para descartar que haya otros problemas que la hayan causado. A la parálisis facial no hay que verla como una enfermedad sino como una manifestación de un problema que hay que encontrar. No es nada más darle terapia o un medicamento para desinflamar el nervio, sino que hay que investigar qué la causó, para dar un tratamiento más integral, más completo.

¿Cómo se trata?

R.- Primero hay que explicarle al paciente que esto no es una embolia ni nada que lo ponga en riesgo de una embolia aunque dé esa impresión, porque ese es el temor que el paciente tiene. Como los síntomas se presentan de repente lo primero que piensa es que es un stroke y va al hospital con ese temor. En algunas ocasiones le toman una resonancia magnética nuclear sin que realmente la necesite. Si se hace una buena historia clínica, una buena evaluación, no hay necesidad de exponer al paciente a tanta radiación y a un gasto médico innecesario.

El pronóstico es usualmente bueno. El 85% de los pacientes resuelve el problema en unas tres o cuatro semanas. Y este pronóstico mejora cuanto más temprano se acuda al médico. Aquí la clave está en buscar ayuda profesional inmediatamente. Cuanto antes se trata este problema, más posibilidades hay de que el paciente quede sin secuelas.

Hay cosas específicas que deben hacerse dentro de las primeras 72 horas. También es importante evitar el daño a la córnea ya que ojo va a estar parcialmente abierto, poniendo un parche y prescribiendo ciertas gotas para evitar la resequedad del ojo.

Estos pacientes se benefician con un curso corto de esteroides. Los esteroides, expresamente la prednisona se deben usar temprano en el tratamiento, ya que la causa principal es que hay una inflamación del nervio y esto hay que eliminarlo usando medicamentos que han demostrado que son anti-inflamatorios potentes. También se agregan al tratamiento medicamentos antivirales.

