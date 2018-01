Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SE PUEDE VIVIR SIN LA GLANDULA TIROIDES

P.- Yo padezco cáncer en la tiroides y hace un mes me hicieron un examen de calcitonina que salió en 1400. Siempre se había mantenido en 100 o 150. Quisiera saber si esto indica que hay rasgos de un tumor.

R.- Se me hace importante recomendarle que vuelva a consultar con el médico. Normalmente hay formas cómo valorar o hacer el seguimiento de un paciente después de darle tratamiento para el cáncer de la tiroides, y uno de ellos es vigilar si estos niveles comienzan a subir. Si los niveles comienzan a subir es sinónimo de que hay actividad. Lo más importante en estos casos es tratar el problema con radiación y si es posible remover la tiroides, porque si el cáncer está limitado a esta sola glándula es mejor quitarla. Se puede vivir sin tiroides. La tiroides produce las hormonas T3 yT4 que estimulan el metabolismo del cuerpo. Esa es su función básica; pero hay hormonas sintéticas que pueden reemplazarlas. Si alguien tiene un problema que amenaza su vida, como es un cáncer, en un órgano que no es vital, porque la tiroides no es vital, es mejor removerlo. En algunos casos se da radiación primero para eliminar las células que se hayan salido del órgano afectado, y luego se decide quitarlo. El único problema en estos casos es que por detrás de la tiroides, en la pared posterior, están las paratiroides, que son las que mantienen al hueso, y seguramente ya están afectadas, porque si la calcitonina está alta, esto es lo que indica. Esto ya complica un poco la situación. En este caso el oncólogo debe trabajar muy de cerca con el endocrinólogo y con un cirujano de cuello, porque definitivamente se va a necesitar una operación.

• NO PUEDE APLICARSE LA VACUNA CONTRA EL ‘FLU’ SI ES ALERGICO AL HUEVO

P.- En noviembre, cuando me vacuné contra el ‘flu’, me preguntaron si estaba embarazada y les dije que no, pero después de eso no he tenido mi período y no sé si estoy embarazada o no. Mi pregunta es: Si es que estoy embarazada ¿Haberme aplicado la vacuna le puede afectar al bebé?

R.- Primeramente hay que saber si está embarazada, lo que se determina mediante un examen de orina. Pero en realidad, la vacuna del flu no afecta el embarazo porque los virus que se inyectan en la vacuna son virus muertos, no producen ninguna lesión ni en el cuerpo del bebé ni en el de la madre. Lo que ocurre es que el sistema inmunológico de la persona inyectada produce anticuerpos contra esos virus ya que los reconoce como si estuvieran vivos. Ello hace que al exponerse, en el futuro, a esos mismos virus, pero vivos, que sí pueden ocasionar la enfermedad, uno no se enferme porque con los anticuerpos formados por la vacuna, esos virus son destruídos.

De modo que estar embarazada no ocasiona ningún problema. De hecho, los únicos que no pueden aplicarse la vacuna contra la influenza (flu) son los que tienen alergia al huevo. Ello se debe a que la vacuna se cultiva en un medio de huevo, donde se inyectan proteínas del huevo, que pueden producir una reacción en las personas alérgicas a éste.

• EL HIPOTIROIDISMO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDO

P.- Hace como tres meses que se me duermen los pies; siento como un hormigueo. Como no tengo diabetes quisiera saber qué otra cosa puede ser.

R.- Como usted menciona, esto puede verse normalmente en las personas que tienen diabetes, pero también puede presentarse en quienes tienen obesidad o tienen hipotiroidismo. El hipotiroidismo, cuando la tiroides no trabaja adecuadamente bien, se puede manifestar, entre otras cosas, por esa sensación. Definitivamente esto no es normal y necesita ser investigado. Es importante saber que hay millones de personas en Estados Unidos que tienen hipotiroidismo y que no están recibiendo tratamiento porque no han sido diagnosticadas. El hipotiroidismo puede pasar desapercibido ya que los síntomas son muy inespecíficos. Si alguien está ganando peso en forma inexplicable, por ejemplo, esto podría ser una razón para pensar en el bajo funcionamiento de la tiroides; también el estreñimiento, la caída del cabello, la marcada intolerancia al frío, la sensación de que las piernas o las manos se ‘endurecen’, se inflaman, hormiguean, arden, podrían ser también manifestaciones del mismo problema.

Es común que ésta sea la causa y hasta que no se trata por medio del reemplazamiento hormonal los problemas no se corrigen. Cuando más temprano se haga el diagnóstico y cuanto más temprano se inicie el tratamiento, mejor será el pronóstico.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.