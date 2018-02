Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL PAPANICOLAU ES EL ESTUDIO MAS IMPORTANTE PARA DETECTAR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

P.- ¿Podría hablarnos por favor sobre el virus del Papiloma Humano?

R.- El virus del Papiloma Humano es una infección, que se estima que en los Estados Unidos, alrededor de un 75 u 80 por ciento de las mujeres antes de los 50 años de edad, tiene. En muchos casos no es diagnosticado porque no hay síntomas y porque el sistema inmunológico va a combatir a este virus. Es decir, va a haber infección, pero no va a durar en el sistema por mucho tiempo. Hay varios tipos de papiloma humano. Hay uno que está asociado con la formación de verrugas, otro que va a producir ‘condiloma acuminata’, que usualmente es de transmisión sexual, otros que pueden producir inflamación en el cuello de la matriz, e incluso cáncer en el cuello de la matriz.

Se estima que la causa más común de cáncer del cuello de la matriz es por la infección crónica de este virus. Es una infección que requiere cuidado porque tiene consecuencias graves. Cuando la mujer comienza a tener una vida sexual activa, independientemente de la edad, debe comenzar a hacerse el Papanicolau porque es a través de este procedimiento que se puede detectar este virus y saber qué medidas se pueden tomar.

El Papanicolau sigue siendo el estudio más importante para saber si se tiene este virus. Una vez detectado el problema el médico va a determinar qué tipo de papiloma es el que tiene y en base a ello será el tipo de seguimiento que se ofrece. Si hay lesiones en el cuello de la matriz, si hay células que se han alterado, que se están encaminando hacia lo negativo, el médico va a establecer medidas curativas para este proceso, que pueden ser a través de láser, o de químicos que se aplican, o de procedimientos quirúrgicos.

El virus del papiloma humano es una infección común. No necesariamente tiene que ser de transmisión sexual; también se puede adquirir por el contacto de piel a piel y es importante detectarlo temprano, porque el riesgo de tener esta infección en forma silenciosa conlleva a veces a encontrar un cáncer ya tarde.

La abstinencia o el uso de condones son efectivos para evitar adquirir este virus y por supuesto evitar la promiscuidad. Cuanto más compañeros sexuales se tengan, más riesgo hay de adquirir este virus, del cual el hombre es el portador.

El Papanicolau es muy importante porque a través de este estudio la mujer tiene la oportunidad de recibir orientación, de recibir información sobre las medidas para prevenir otras afecciones que se pueden adquirir a través del acto sexual. Por eso es importante que la mujer tenga una visita anual con su ginecólogo.

• EL ACNE DEBE SER TRATADO POR UN MEDICO

P.- Mi hijo tiene 20 años de edad y cada vez se aísla más porque tiene mucho acné y siente vergüenza. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo?

R.- El problema de las espinillas o el acné, es muy común entre los adolescentes. El acné es una infección que comienza en el folículo, que es la raíz de vello. En esa aérea están las glándulas sebáceas, que normalmente producen una secreción grasosa, que es a través de la cual se lubrica la piel. Al llegar a la adolescencia, por el cambio hormonal que sucede, hay un aumento en la producción de esa secreción de modo que se satura esa área y se comienza a acumular esa secreción. Esa acumulación produce infecciones por bacterias que existen en la piel. Hay una que se llama ‘propionibacterium acné’ que infecta a este sitio y esto es lo que se conoce como acné. Esto brota en la superficie en forma de pústula, es un absceso muy pequeño con pus. Mal tratado, puede dejar manchas y cicatrizaciones. El tratamiento varía mucho ya que cada persona responde en forma diferente. Pero actualmente hay un consenso casi universal de ciertas cosas que son muy efectivas y funcionan para la mayoría de los casos. A veces es necesario prescribir antibióticos por vía oral, que son suministrados siguiendo ciertos patrones, pero lo importante es seguir el tratamiento por un tiempo largo. Otro componente del tratamiento es darle un jabón neutro, que será el único que va a usar, y también una crema que será aplicada dos veces al día, seguida de otra crema para aplicar a la noche. En más del 85% de los casos de acné esta combinación funciona perfectamente.

Por supuesto, cada uno de estos componentes debe ser recetado por un médico ya que es un problema que aunque parezca muy simple, no lo es. Es importante tener supervisión médica porque esto puede dejar huellas de por vida si no es bien tratado.

• LOS CALAMBRES SON MANIFESTACIONES DE UN PROBLEMA QUE HAY QUE ENCONTRAR

P.- Tengo 40 años de edad y últimamente me dan calambres en los dedos de los pies, en las rodillas, en las pantorrillas, como dos o tres veces a la semana. ¿Qué puede ser?

R.- Los calambres, como la taquicardia, son manifestaciones de un problema que hay que encontrar. En algunos casos ellos se producen porque la persona está sudando mucho, está perdiendo mucho sodio, mucho potasio, y eso puede producir fatiga muscular y provocar espasmos, que son los que comúnmente la gente llama calambres. También esto se puede presentar cuando se están tomando diuréticos, medicamentos que hacen que se orine más, y con el exceso de orina también se pierde sodio y potasio.

Hay algunas otras situaciones, como por ejemplo el hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides no está funcionando adecuadamente, en que se producen también calambres. La falta de ejercicios puede hacer que se acumule grasa entre las fibras musculares y éste puede ser otro causante.

En sí, lo más importante no es darle un tratamiento para los calambres, sino hacer una evaluación completa para encontrar cuál es la causa de los mismos. Hay una lista grande de enfermedades que se pueden manifestar por esta situación.

