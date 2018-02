Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• PARA BAJAR DE PESO HAY QUE LIMITAR EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS O AZUCARES

P.- Tengo 35 años de edad y he hecho varias dietas para bajar de peso pero el deseo de comer cosas dulces no me ha permitido tener éxito en ninguna. Quisiera saber qué puedo hacer para controlar esta situación.

R. Precisamente cuando alguien ha acumulado grasa en su cuerpo es porque ha consumido una alimentación alta en azúcares, alta en carbohidratos. Esto ha acostumbrado al cuerpo a recibir esa cantidad de azúcar, de tal forma que ha habido un acondicionamiento. Al comer cosas dulces se están subiendo los niveles de insulina automáticamente, porque lo que hace que el páncreas produzca insulina es la ingesta de carbohidratos o azúcares. La función de la insulina es hacer que el cuerpo metabolice o use esos carbohidratos como fuente de energía. Pero cuando hay exceso de carbohidratos, la insulina le dice al hígado que los convierta en grasas. La razón por la que se retiene y se acumula grasa es porque hay una conversión en el hígado de azúcar a grasa. Para realmente bajar de peso lo que hay que hacer es limitar el consumo de carbohidratos o azúcares. Claro que va a haber problemas porque es una adicción. Hay ciertas partes del cuerpo que necesitan esa cantidad de azúcar. Para poder pasar esas tres o cuatro semanas en que hay que bajar los niveles de azúcar hay que cambiar de alimentación.

Subir las proteínas, porque entre más proteínas se consuman se va a producir más glucagón. El glucagón es una hormona que se produce en el páncreas cuando se consumen proteínas, y hace el efecto contrario a la insulina. El glucagón hace que se quemen grasas, toda la grasa que la insulina acumuló. Ahora el cuerpo, en vez de usar azúcar como combustible, como fuente de energía, ahora va a usar más grasa.

Es recomendable aumentar el contenido de fibras. La mayoría de los alimentos con alto contenido de fibras (trigo, avena, cereales, granos enteros) van a hacer que nos llenemos más rápido, que tengamos un buen funcionamiento gastro-intestinal, y que no absorbamos todas las calorías que consumimos. También se deben consumir frutas frescas, si es posible en forma natural, ya que de esta forma conservan todos sus jugos, las vitaminas y los minerales.

Las frutas y los granos tienen azúcar, y los vegetales también, de modo que el cuerpo no necesita que se le agregue azúcar. El cuerpo está capacitado para producir azúcar. El azúcar no es un nutriente esencial.

Tampoco hay que comenzar con una reducción drástica del consumo de carbohidratos, hay que hacerlo poco a poco. Debemos llegar gradualmente a un 30 por ciento. Necesitamos un 30 por ciento de proteínas y alrededor de un 40 por ciento de grasa, pero queremos grasa monoinsaturada o poliisaturada, por ejemplo, la que está en el aceite de pescado, del aguacate, de las nueces, de las almendras, el aceite de oliva, las semillas.

• LAS HEMORROIDES SON VARICES DE LAS VENAS QUE ESTAN ALREDEDOR DEL ANO

P.- Me iban a hacer una operación de hemorroides, pero el mismo médico me asustó porque me dijo que podría no quedar bien y entonces no me la hice. ¿Es una operación peligrosa?

R.- La operación de hemorroides no es una operación mayor; entra en la lista de operaciones menores. Ello significa que uno puede regresar a la casa el mismo día de la intervención. Por supuesto, es necesario ponerse en manos de un médico que tenga experiencia en manejar este tipo de problemas. Las hemorroides no son más que várices de las venas que están alrededor del ano. Lo que se hace en una operación es amarrarlas o quitarlas. Normalmente, sólo en caso de que estén en un estadio muy avanzado pueden presentarse complicaciones. Por ejemplo, en una situación de gran estreñimiento una de las venas puede reventarse y puede sangrar al punto de que puede originarse una anemia muy severa, que es lo que sí es peligroso. Hay gente que ha tenido infartos por una anemia severa. Se puede perder mucha sangre y hay que recordar que el organismo sólo tiene cinco litros de sangre circulando. Mi consejo sería que si las hemorroides le están causando muchas molestias se opere, antes de que tenga que asistir al hospital en un estado de emergencia.

• EL ‘PIE DE ATLETA’ Y EL ‘IMPETIGO’ SON INFECCIONES CONTAGIOSAS

P.- Me comenzaron a salir ronchas en los pies, me da mucha comezón, y ahora se me han extendido a las piernas y a otras partes del cuerpo. Quisiera saber si se trata de una alergia.

R.- No. Lo más seguro es que sea una infección y lo más probable es que sea una infección por hongos. Generalmente este tipo de infección por hongos, llamado pie de atleta, comienza por los pies porque ésta es una área húmeda, es una área que mucha gente no cuida muy bien. Al rascarse, el hongo se queda en las uñas, y al rascarse en otras partes ahí se implanta la infección.

La otra causa común de infecciones en la piel es lo que se llama “impétigo”. Ello es una infección por bacterias, que viven en la piel. Puede también comenzar en los pies y al rascarse, puede implantarse en otras partes del cuerpo.

Para las dos el tratamiento es diferente, pero debe realizarse cuanto antes, porque esto puede dejar manchas en la piel. Además, ambas son contagiosas.

