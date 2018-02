Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA CIRROSIS IMPLICA QUE EL HIGADO YA NO PUEDE HACER SU TRABAJO

P.- Tengo diabetes desde hace 14 años y me dio cirrosis hace dos. Vomité sangre y me internaron, pero nunca me dijeron qué tan grave estaba, y actualmente tampoco mi doctor me dice nada. Yo quisiera saber si ya cuando uno vomita sangre es muy grave.

R.- La cirrosis es un problema bastante serio, mucho más serio, en realidad, que el hecho de tener diabetes. La cirrosis implica que el hígado ya no puede hacer su trabajo. Esto se ve comúnmente en personas que toman mucho alcohol, pero no necesariamente todo el que tenga cirrosis tiene que ser un alcohólico. Hay un gran porcentaje de gente que tiene deficiencia de una enzima que se llama Alfa 1 Antitripcina. Esto es algo hereditario y se ven algunas familias donde después de cierta edad desarrollan cirrosis del hígado, y tienen el riesgo de tener lo que se llaman várices esofágicas, que son várices de las venas que están alrededor del esófago. Estas venas se pueden romper y entonces producen sangrado, vómitos de sangre, que en algunos casos pueden ser tan severos que se requiere una internación para realizar una transfusión de sangre. En algunos casos la causa de muerte de estos pacientes es sangrado gastrointestinal por ruptura de estas várices. Los pacientes con cirrosis deben estar bajo control con un gastroenterólogo. Muchas veces se desarrolla mucha acumulación de líquido en el abdomen que necesita ser extraído. Ello sucede porque la albúmina, que es una proteína que se encarga de mantener la presión gótica, es decir previene que el líquido se salga de los vasos sanguíneos, no se produce en cantidad suficiente por la cirrosis, entonces baja la albúmina de la sangre y los vasos sanguíneos transudan, sale líquido de ellos, que se acumula en la pared abdominal y el abdomen se distiende como si la persona estuviera embarazada.

Estos pacientes, si no tienen otros problemas muy serios, entran a una lista de transplante. En los casos que han tenido la suerte de conseguir un hígado para ser transplantado, el problema se cura completamente.

• LA FIBROSIS QUISTICA DE LOS SENOS SE VE CON MAS FRECUENCIA EN PERSONAS JOVENES

P.- Desde hace tiempo sufro de fibrosis quística y hace como dos o tres meses que tengo retrasos con la menstruación. Se me retrasa como 15 días, pero en esos días me duelen mucho los senos y me pongo muy mal, con muchos cólicos. Yo quisiera saber si eso tiene que ver con el problema de los senos o a qué se debe.

R.- Así es. El problema de la fibrosis quística es que una vez que se detecta hay que hacer sonogramas y controlar los ovarios, porque usualmente también se forman quistes en los ovarios. Es muy probable que sus molestias sean una manifestación de quistes que se estén formando en los ovarios. Es muy sencillo saber eso con un ultrasonido pélvico, con lo que se puede visualizar el problema. Es necesario estar en contacto con el ginecólogo para que este problema pueda ser monitorizado. Hay muchas formas en las que se puede disminuir el tamaño de los quistes; usualmente se recetan hormonas por un período de seis meses más o menos, con lo que los ovarios descansan, y las hormonas hacen que los quistes se atrofien, es decir que disminuyan de tamaño, y en algunos casos hasta pueden desaparecer.

La fibrosis quística de los senos es algo que se ve con más frecuencia en personas jóvenes y a medida que pasa el tiempo tiende a desaparecer. Es un problema bastante común y en algunos casos es necesario prescribir medicamentos.

• LA BRONQUITIS ES UN PASO INTERMEDIO ENTRE LA GRIPA Y LA NEUMONIA

P.- Tuve gripa y bronquitis y aún tengo dolor en el pulmón y muchas flemas. Tomo jarabes desde hace cuatro meses pero no se me quita. Tengo 34 años de edad.

R.- Esto es un problema común pero es bastante serio. La gripa, como muchas otras enfermedades, también tiene complicaciones. En la mayoría de los casos con la gripa no se requiere antibióticos; sólo se necesita descanso, tomar Tylenol, caldo de pollo y mucho líquido. Con esto, por lo general, en un plazo de 4 a 7 días desaparece. Pero en otros casos, esto se complica. No es normal que por una gripa se esté cuatro meses tomando jarabes para la tos. Esto es ya una bronquitis, y la bronquitis sí requiere antibióticos, y el problema puede ser serio porque ésta es un paso intermedio entre la gripe y la neumonía.

La neumonía es un problema muy importante, que cobra vidas, por lo que hay que prestarle mucha atención.

En su caso parece ser un caso de bronquitis crónica que necesita ser tratada. Existen excelentes antibióticos para ello, algunos de los cuales se toman sólo una vez al día, por diez días, y eso es todo.

También es importante analizar cómo están los pulmones y qué tan congestionados están. Probablemente, además de los antibióticos necesite usar algún nebulizador para ayudarle a liberar las flemas, junto con la ingestión de líquidos claros y tibios. La flema con el tiempo se hace gruesa, espesa, pegajosa y es difícil expectorarla y eliminarla. Podrían también recomendarse algún medicamento para la inflamación.

Los medicamentos para la tos no son recomendados porque precisamente, en la mayoría de los casos, la tos es el mecanismo que el cuerpo tiene para liberarse de esas substancias. La tos es provocada por las flemas, y al suprimir la tos lo que se consigue es que las flemas permanezcan por más tiempo en los pulmones.

Por todo ello es muy importante consultar con el médico lo antes posible y no esperar a tener una neumonía para ello.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.