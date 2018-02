Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• ENFERMEDADES CRONICAS: INCURABLES, PERO CONTROLABLES

P.- Se habla mucho sobre las enfermedades crónicas. ¿Podría informarnos sobre este tema?

R.- Las enfermedades crónicas son un problema de salud pública, no solamente a nivel nacional, sino mundial. En los últimos años enfermedades como Diabetes tipo 2, alta presión, enfermedades del corazón, cáncer, osteoporosis, artritis, han aumentado considerablemente. También la depresión, el asma, enfermedades adquiridas por malos hábitos, como por ejemplo, la enfermedad obstructiva crónica de los pulmones, donde se dañan los alveolos por el uso crónico de la nicotina. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir, son muy costosas, y además son un problema creciente.

Son incurables, pero son controlables, y controlando la enfermedad se previenen las complicaciones.

Son una de las principales causas de muerte e incapacidad. En números, una de cada cuatro personas menores de 65 años de edad tiene alguna de estas enfermedades crónicas. Y cuando se pasan los 65 años, tres de cada cuatro personas tiene una o más enfermedades crónicas. Muchas de estas enfermedades no van solas, llevan de la mano muchas otras enfermedades. Por ejemplo, la alta presión, la diabetes y la obesidad; el alto colesterol con problemas de corazón van asociados. Son enfermedades que ocasionan un gasto tremendo. Se dice que más del 75% del dinero que se destina al cuidado de la salud en Estados Unidos se gasta tratando enfermedades crónicas. Y esto es serio, porque éste es dinero que se podría destinar a educación, a hacer programas de prevención. Lo preocupante además es que es un problema creciente. Alrededor del 40 al 50% de la población en EEUU tiene alguna de estas enfermedades crónicas.

¿Es el síndrome de fatiga crónica una de estas enfermedades? ¿Podría explicar en qué consiste?

R.- El síndrome de fatiga crónica se presenta como una fatiga extrema, que debe estar presente al menos por seis meses consecutivos sin que el paciente haga ningún esfuerzo, descartando que no sea una manifestación de otras enfermedades que pudieran presentarse de este modo, ya que la fatiga es un síntoma de muchas enfermedades, físicas o emocionales. La fatiga en este síndrome realmente empeora cuando el paciente realiza mucha actividad física o mental, pero mucho más que lo que sería normal. Este es un síndrome ya identificado, y con atención médica se puede llegar al diagnóstico. De tantas personas que hay con este síndrome, sólo un 20% han sido diagnosticados. La gente recurre a remedios caseros, o a vitaminas, pero realmente esto es una entidad que necesita ser reconocida. Y no sólo los adultos la presentan; los niños y los jóvenes también pueden sufrir de síndrome de fatiga crónica, pero en ellos la molestia debe estar presente por cerca de tres meses.

¿Cuáles son las causas y los síntomas de este síndrome?

R.- La causa es desconocida. En la mayoría de los casos no se puede establecer una causa especial. Hay muchas teorías, entre ellas el factor hereditario, genético. Muchos piensan que hay una predisposición hereditaria más una combinación de factores. Por ejemplo, se habla de la obesidad porque entre más células adiposas, entre más grasa tenga el cuerpo, más se produce una sustancia llamada citoquina que es pro-inflamatoria; entonces, hay una inflamación crónica silenciosa que puede contribuir al desarrollo de este síndrome. También son importantes las toxinas. En los últimos años estamos consumiendo alimentos y bebidas que tienen muchos químicos que también producen cambios inflamatorios en nuestras células y pueden ser una razón. También pueden ser factores los traumas psíquicos, emocionales, o medicamentos que se están tomando, al igual que las infecciones virales, estrés psicosocial en el trabajo, en la escuela, en la casa, desbalance hormonal y problemas inmunológicos.

En cuanto a los síntomas el más importante es la fatiga extrema. Dificultad para concentrarse, para dormir, problemas de memoria, dolores en el cuerpo, en las articulaciones, dolores de cabeza, y algo clave en el examen físico es que muchos pacientes tienen inflamación de los nódulos linfáticos, sobre todo en el cuello y en las axilas.

