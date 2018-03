Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA FUENTE DE LA ESTABILIDAD EMOCIONAL ESTA EN NUESTRO INTERIOR

P.- Mi hija tiene 29 años de edad y tiene dos hijos. Se divorció hace tres años y desde entonces está muy deprimida e irritable. No dura mucho tiempo en los trabajos. Quisiera ayudarla pero no sé cómo comenzar.

R.- Los síntomas que acaba de describir son clásicos de que su hija está pasando por una depresión. Es una depresión reactiva. Hay un evento en su vida que la lleva a sentirse de esa forma. Es importante que ella pase por el duelo, que pase por esa etapa donde se sentía que todo iba a ir bien por muchos años, pero a veces las cosas no son así. Y hay que estar preparados para lo que suceda día tras día. Debemos buscar nuestra estabilidad en nuestro interior, pero no basemos nuestra estabilidad emocional y nuestra felicidad en las cosas materiales, porque todo lo material es efímero, es temporal. Debemos agradecer lo que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos a aceptar cuando llega el momento en que ya no podemos disponer de lo que hemos tenido. No quiere decir que como seres humanos no pasemos por enojos o por tristeza, pero dos años es suficiente tiempo como para adaptarse al nuevo cambio en su vida, sobre todo siendo madre de dos hijos, y teniendo también que hacer de papá. Esa estabilidad emocional con la cual sus hijos van a crecer depende mucho de la estabilidad emocional de la madre. El hecho de cambiar de trabajo constantemente, de estar deprimida, eso se transfiere, porque todo es energía, y eso a la larga puede afectar la vida de sus hijos. Yo le recomendaría que llevara a su hija con su médico familiar para que él pueda asistirla, ya sea con medicamentos o con alguna referencia con un psicólogo para que reciba psicoterapia. La psicoterapia y la farmacoterapia, que es el uso de medicamentos, en estos casos es crucial, porque estos problemas se pueden hacer crónicos, como cualquier otro problema orgánico, y convertirse en una depresión mayor que la va a llevar a otros problemas. Cuando la gente no recibe el tratamiento adecuado para los problemas emocionales, se hacen más propensos a comenzar a usar alcohol o drogas. Necesitan sentirse bien y entonces buscan medios artificiales y esto normalmente empeora la situación. Pero repito, la fuente de la estabilidad emocional está en nuestro interior.

• CUALQUIER SANGRADO VAGINAL DESPUES DE LA MENOPAUSIA HAY QUE ANALIZARLO INMEDIATAMENTE

P.- Mi mamá tiene 56 años de edad. Tuvo su última menstruación hace siete años, pero hace una semana comenzó a sangrar nuevamente. Yo le dije que fuera al doctor pero ella dice que ya se le quitó y que se siente bien. Quisiera saber su opinión.

R.- Cualquier cantidad de sangrado vaginal que una mujer tenga después de la menopausia hay que analizarlo inmediatamente. No importa si ya no sangró, si fue una gotita, o si fue por un día o dos. Es un sangrado anormal que requiere atención de inmediato. No hay razón fisiológica normal por la que después de siete años de no menstruar esté sangrando nuevamente. El doctor tiene que verla y referirla con un ginecólogo para que le haga un examen vaginal y de esa forma buscar la causa del problema. Usualmente las causas de sangrado después de la menopausia pueden venir de problemas en el cuello de la matriz o de problemas dentro de la matriz, y tomar esto como algo serio nos ayuda a establecer un diagnóstico temprano. Cualquiera que sea la causa del sangrado, que en caso muy extremo podría ser una manifestación de un cáncer del cuello de la matriz, el diagnosticarlo temprano es crucial para el pronóstico, para la respuesta al tratamiento que se va a instituir. Entonces, aunque el sangrado ya no esté es importante que vaya al médico para que esto sea evaluado.

