Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• INCONTINENCIA URINARIA. HAY FORMAS DE AYUDAR

P.- Tengo 52 años de edad. Tuve cuatro hijos y desde hace dos años comencé a tener incontinencia urinaria, por lo que últimamente he tenido que usar pañal. Esto ha afectado mi vida íntima y social. Me da mucha vergüenza hablar de estas cosas pero estoy muy desesperada.

R.- La incontinencia urinaria es la salida involuntaria de orina, y esto es común, sobre todo en la mujer, después de tener sus hijos. Con el paso de los años muchas mujeres quedan con incompetencia del esfínter, o sea de la apertura de la vejiga, y la orina se sale con mucha facilidad. Por ello muchas veces tienen que usa pañales; algunas muy jóvenes, como en su caso. Y ello, claro, trae problemas emocionales, aislamiento, problemas en la vida íntima. También trae mayor frecuencia de infecciones urinarias y con ello más visitas a médicos, más antibióticos. Es un problema que necesita ser manejado. A muchas personas les da vergüenza hablar de estas cosas y por eso esperan hasta que el problema avance al punto de tener que usar pañales antes que verbalizarlo al médico.

Pero hay formas de ayudar. Hay un especialista médico, que es el urólogo, que hace todos los exámenes necesarios para determinar de qué tipo de incontinencia se trata y de ello va a depender el tratamiento. Hay medicamentos para ello. A veces es necesario intervenir para levantar la vejiga, si está caída.

• FUMAR: RECAPACITE SOBRE EL MAL QUE SE ESTA HACIENDO A SI MISMO

Mi esposo tiene 72 años de edad y ha fumado por muchos años. Ultimamente ha tosido mucho, sobre todo por las noches, y muy seguido se enferma de los bronquios. Ha intentado dejar de fumar en varias ocasiones pero no ha podido. ¿Qué nos puede aconsejar?

R.- El problema de fumar sigue siendo uno de los problemas de salud pública más frecuentes en nuestro país, junto con la obesidad. Se estima que hay cerca de 480,000 personas que pierden la vida cada año en EEUU por complicaciones del fumar. Hemos visto a través de los años que no importa cuántos esfuerzos de concientización se hagan en la comunidad. Muchos jóvenes están fumando. Las mujeres empiezan a fumar a edades muy tempranas y ya se están viendo las consecuencias de esta acción. Hay ciertos tipos de cáncer de pulmón que eran prevaleces en los hombres, pero que ahora ya están equiparando las mujeres. Hay mucha literatura acerca del daño que hace fumar, en los bronquios, en la vejiga incluso, cáncer de la boca, de la laringe, y no solamente eso, porque fumar también produce problemas en los vasos sanguíneos. Hacen que se hagan más propensos a que se constriñan, aumenta la presión arterial, aumentan los problemas circulatorios poniendo a las personas en riesgo de un infarto o una embolia. Hay cantidad de información sobre lo nocivo para la salud que es el vicio de fumar.

Hay muchos tratamientos también, pero el que últimamente ha dado buenos resultados es un medicamento que se llama Chantix. Debe estar recetado por el médico. La compañía que lo produce tiene un número gratuito donde se da asesoría, consejería, y tiene un grupo de apoyo, para obtener la ayuda necesaria para dejar este vicio.

Si su esposo está tosiendo, sobre todo por las noches, es que hay una inflamación crónica de los bronquios. El está produciendo muchas secreciones que se acumulan en los bronquios, esto produce la tos. Yo le aconsejo que sea visto por su médico familiar quien seguramente lo pondrá en contacto con un pulmonólogo, un especialista de los pulmones. Hay ciertas pruebas que se hacen, aparte de una radiografía de pulmón, para ver en qué condiciones están. Hay medicamentos para la bronquitis crónica, para enfisema, para enfermedad obstructiva, que es la combinación de bronquitis con enfisema. Hay maneras cómo evaluar y como tratar a estos pacientes. Pero aquí lo más importante es aprovechar la oportunidad para que su esposo recapacite sobre el mal que se está haciendo a sí mismo y busque la ayuda que necesita.

