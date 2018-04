Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SI HAY IRREGULARIDADES MENSTRUALES HAY QUE INVESTIGAR A QUE NIVEL ESTA EL PROBLEMA: MATRIZ, OVARIOS O HIPOFISIS

P.- Tengo 20 años de edad. Estoy preocupada porque mi menstruación se ha atrasado tres meses. No he tenido relaciones sexuales.

R.- Si su menstruación ha sido siempre regular, es bueno que consulte porque a su edad no debería tener esta irregularidad. Lo primero que hay que descartar es un embarazo. A pesar de no haber tenido tenido relaciones, rutinariamente esto es lo primero que se investiga. Si este primer examen da negativo, lo segundo que se estudia normalmente son los niveles de hormonas. Cuando la mujer llega a la edad en la que los ovarios comienzan a trabajar, éstos van a producir hormonas que van a estimular el interior de la matriz como para que se forme una capa.

Si la mujer queda embarazada, esa capa interior sirve como receptora del huevo fertilizado como para que éste se desarrolle, transformándose más tarde en la placenta. Por eso, durante el embarazo la mujer no tiene sangrado menstrual, porque el tejido que se formó es el que se transforma en placenta y le da vida al feto.

Si la mujer no se embaraza, esa capa que se formó se desecha y es lo que produce el sangrado menstrual mes a mes. Este es el proceso normal.

Cuando una persona es joven, no está embarazada y sus ciclos se comienzan a espaciar, es necesario investigar que está pasando, en primer lugar, con los ovarios. Puede ser que los ovarios no estén produciendo suficiente cantidad de hormonas, lo que impide que se forme esa capa interior, que al desecharse, va a producir sangrado. En caso de que la cantidad de hormonas que producen los ovarios esté bien, hay que ver por qué el tejido de la matriz no está respondiendo a la estimulación de estas hormonas. Hay otras hormonas (la LH y la FCH) que son producidas por la hipófisis, que es la glándula “master” que se encuentra en el cerebro, que son hormonas que estimulan a los ovarios. Estas son las hormonas que se miden cuando se quiere saber si una persona está pasando por la menopausia. Podría ser que el problema esté allí. Como se ve es un complejo proceso dependiente de las hormonas lo que hace que una mujer tenga una menstruación.

Cuando hay irregularidades hay que investigar a qué nivel está el problema, si a nivel de la matriz, a nivel de los ovarios, o a nivel de la hipófisis.

Hay que mencionar también que otra situación que puede producir irregularidades es el estrés, cosa que se ve con cierta frecuencia en las atletas antes de entrar en una competencia.

Y una de las situaciones que vemos comúnmente en esta zona es el de las jóvenes con sobrepeso, y con familiares diabéticos, que comienzan a tener irregularidades menstruales debido a la presencia de quistes en los ovarios por un problema que se llama síndrome de resistencia a la insulina. En estos casos no hay ovulación, la regla se hace muy irregular y en algunos casos se encuentran problemas de infertilidad o muchas dificultades para embarazarse.

La recomendación en este caso es consultar con un ginecólogo, que es el médico especializado en este tipo de problemas.

