Resolviendo sus dudas

por el Dr. Enrique Griego

• LA ARTERITIS TEMPORAL SE MANIFIESTA POR UNA SERIE DE MOLESTIAS VISUALES, CON DOLOR DE CABEZA

P.- Mi esposa tiene 60 años de edad. A veces, pero ya como algo continuo, el ojo derecho se le pone duro. En días pasados tenía un dolor en la parte de arriba de la cabeza, pero con una medicina que le dio el médico para la garganta se le ha estado quitando. Sin embargo, lo del ojo sí le continúa. ¿Qué cree que sea?

R.- En principio habría que investigar si no existe una arteritis temporal, que es una inflamación de los vasos sanguíneos que afecta a las arterias, en especial a la arteria temporal. La arteritis temporal usualmente se presenta en las mujeres mayores de 60 años, y se manifiesta por una serie de molestias visuales, con dolor de cabeza. Hay un examen muy sencillo, que se puede hacer en la oficina del médico, que se llama nivel de eritrosedimentación. Si este nivel está alto se podría corroborar el diagnóstico y entonces el paciente debe ser referido con un neurólogo para que le haga una biopsia de la arteria temporal. Cuanto antes se pueda realizar un diagnóstico y comenzar un tratamiento, menos riesgos se corren de sufrir las complicaciones, que en muchos casos amenaza con ceguera. El tratamiento es con esteroides. En algunas prácticas, cuando se sospecha esto, antes de derivarlo con el neurólogo, se le aplica al paciente un curso de esteroides. Si mejora con ello, es casi clásico de que de eso se trata.

Este sería el primer problema a descartar, ya que es una de las cosas más serias.

Otra cosa a considerar es que detrás de los ojos existen 6 músculos, que sostienen el globo ocular y hacen que éste se mueva en diferentes direcciones. Con los años, algunos de esos músculos se pueden atrofiar un poco y entonces se presentan molestias para mover los ojos en ciertas direcciones. Para ello la persona especializada es el oftalmólogo.

También el médico puede hacer un examen que se llama tonometría, que permite ver la presión del ojo.

El glaucoma también es muy frecuente a esta edad, y se trata de un aumento de la presión del globo ocular que se puede manifestar por problemas en la vista asociado con dolor de cabeza.

Son muchos los problemas que se pueden investigar, pero estos son los más frecuentes y los que primero habría que descartar.

• MIENTRAS SE ESTA EN EL PERIODO DE LA PERI-MENOPAUSIA, LA MUJER PUEDE QUEDAR EMBARAZADA

P.- Tengo 50 años de edad y quisiera saber si en la etapa de la menopausia, donde yo creo que estoy ya que tengo periodos con menstruación y luego 2 o 3 meses sin ella, una mujer se puede quedar embarazada.

R.- La mayoría de las mujeres, entre los 40 y los 52 años de edad, entra en una etapa, que se llama peri-menopausia, que es un periodo de transición, de cambio, que puede durar de 5 a 7 años, donde comienzan a aparecer irregularidades con la menstruación, entre otras cosas. Las menstruaciones comienzan a espaciarse, a veces se puede estar hasta 6 meses sin menstruar, luego ésta regresa, pero hasta que la mujer no complete un año sin menstruar, no se considera que haya entrado en la menopausia. A partir de este momento debe suponerse que cualquier sangrado vaginal no es menstruación, sino un sangrado anormal que se tiene que investigar, porque usualmente la causa no es nada buena. Pero, mientras se está en el periodo de la peri-menopausia, sí la mujer puede embarazarse. Mientras la mujer esté teniendo sangrado vaginal por menstruación, se supone que está ovulando, aunque la mayoría no lo esté. No porque una mujer menstrúe quiere decir que esté ovulando, pero tenemos que pensar que sí está ovulando y que tiene riesgos de embarazarse. Y un embarazo, a esta edad, es, por supuesto, un embarazo de muy alto riesgo, tanto para el bebé como para la mamá. En estos casos, normalmente, al final del embarazo se observa en la mamá alta presión, pre-clampsia, eclampsia, y las malformaciones en el bebé son bastante comunes.

