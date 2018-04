Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EXISTEN ACTUALMENTE EXCELENTES MEDICAMENTOS PARA LA RINITIS ALERGICA

P.- Me operaron de la nariz hace 25 años y padezco de alergias. Tengo congestión nasal, siempre uso gotas. Quisiera saber si hay algún tratamiento para esta congestión.

R.- Esto es una rinitis alérgica, que probablemente se esté complicando por el tratamiento que está usando. Las gotas comerciales por lo general no son recomendables, porque si bien producen un alivio rápido, también producen un síndrome de rebote, con lo que, después del alivio viene una mayor congestión, y así se produce un círculo. Lo recomendable es visitar al médico, reconocer que esto es un tipo de alergia y seguir el tratamiento indicado. Existen excelentes medicamentos actualmente para la rinitis alérgica. Por supuesto también es muy importante identificar cuáles son las sustancias que producen la reacción y tratar de evitarlas. Si aún con este tratamiento se siguen teniendo problemas para respirar, estornudos, secreción cristalina, es necesario hacer una derivación con un especialista en alergias para que le haga una prueba en la piel para reconocer qué sustancias del medio ambiente están produciendo problemas. Entonces se preparan una vacunas, con las sustancias a la que el paciente salió positivo, que se le van aplicando en dosis mínimas, una vez por semana, por varios años, hasta que se desarrollen anticuerpos. La operación de hace 25 años posiblemente se haya debido a la presencia de pólipos, que se forman a consecuencia de la alergia.

• EL MAMOGRAMA ES UNA READIOGRAFIA DE LOS SENOS QUE PERMITE VER EL INTERIOR DEL TEJIDO MAMARIO

P.- Tengo 31 años de edad y tengo dolor en un pezón. Tenía como un tlacote y cuando me presioné me salió un líquido amarillo, sin olor. ¿Tengo que analizarme para ver si es algo malo?

R.- Así es. Hay muchos problemas que se pueden presentar en los senos. A veces las personas minimizan las molestias que tienen y no les dan importancia para tener una excusa para no ir con el médico. Pero aunque esto haya parecido un forúnculo estaba en un sitio de mucha sospecha. Mi recomendación sería consultar con el médico y explicarle lo que pasó. Seguramente, luego de revisarla la enviará a hacerse un mamograma, que es una radiografía de los senos que permite ver el interior del tejido mamario.

Es muy importante poner énfasis en que el tejido mamario, el tejido de la matriz, el tejido de los ovarios y el tejido de los testículos, son tejidos que reciben influencia hormonal, son muy dinámicos, necesitan hormonas, y son tejidos con mucha predisposición a la degeneración, a que se forme cáncer. Esto explica porqué el cáncer de mama es el cáncer número uno en la mujer, como lo fue en otro tiempo el cáncer del cuello de la matriz. El cáncer de útero, de próstata, de los testículos, es muy común en nuestra comunidad.

Esto indica que cualquier situación, cualquier granito, cualquier manchita, cualquier dolor, cualquier molestia o comezón en esas áreas hay que verlas como sospechosas, por lo que cuanto más temprano se acuda al médico es mucho mejor para el pronóstico, ya que si se encuentra algo malo en etapas tempranas se puede curar.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.