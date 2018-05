Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SE PUEDE TENER OSTEOPOROSIS Y NO TENER NINGUN SINTOMA

P.- Nos podría decir qué es la osteoporosis y por qué debemos informarnos más acerca de esta enfermedad?

R.- La osteoporosis es una enfermedad progresiva, crónica, y consiste en la pérdida de la masa ósea. El material principal del tejido óseo es el calcio y si se comienza a tener una pérdida continua de calcio a través de la orina, este hueso va quedando débil, y esa fragilidad aumentada hace que este hueso tenga la posibilidad de fracturarse. Incluso una de las principales complicaciones de la osteoporosis son las fracturas, y éstas son causa de muerte muchas veces. Esta enfermedad es más prevalente en la mujer que el hombre. La mujer tiende a acumular calcio en los huesos hasta los 35 años; a partir de ahí comienza a perderlo. Al llegar a la menopausia, alrededor de los 45 o 50 años, donde ya los ovarios no producen hormonas, como estrógeno o progesterona, la pérdida de calcio a través de la orina se hace más significativa y esto pone a la mujer en un riesgo aumentado de desarrollar osteopenia, o bien sea osteoporosis. Hablamos de varios tipos de osteoporosis. En muchos pacientes hablamos de osteoporosis tipo 1, cuando es un problema que ocurre después de la menopausia en la mujer, y esto va a variar ya que se puede presentar de los 51 a los 75 años, y hay una pérdida acelerada del cuerpo de las vértebras. Es común que haya fracturas en las vértebras, lo cual va a causar dolor crónico en la columna. Y hay una parte, la parte distal del brazo, la muñeca, que también es susceptible a que se desgaste cuando es osteoporosis tipo 1.

Hay otro tipo de osteoporosis, la osteoporosis 2, que ocurre en ambos sexos, con igual predisposición, pero usualmente se presenta a una edad más avanzada, después de los 70 años. Aquí la pérdida es más significativa y abarca otras partes de cuerpo donde hay más desgaste del hueso, que puede ser en la cabeza del fémur, lo que es en la cadera, en la pelvis y en la parte proximal del brazo. Es importante tomar en cuenta este conocimiento. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de osteoporosis que se llama osteoporosis secundaria. Y ésta es más común en el hombre que en la mujer. Un 20% de la osteoporosis secundaria se ve en la mujer y un 40% se ve en el hombre. Aquí casi siempre hay otros factores involucrados, como problemas hereditarios u otras enfermedades que hacen a este paciente más vulnerable a esta enfermedad. Entonces, dependiendo de esta clasificación es como se enfoca y se instituyen los cuidados que el paciente necesita.

P.- ¿Cuáles son los factores de riesgo?

R.- Entre los factores de riesgo tenemos la herencia. Si hay familiares que han tenido este problema, el riesgo es alto. Si es una persona de raza blanca, delgada, que ha sido delgada toda su vida, también el riesgo que tiene es alto porque no tiene una masa ósea muy significativa. Si fuma, o consume alcohol, o toma medicamentos para la artritis reumatoide, por ejemplo, o tiene lupus, o toma esteroides por tiempo prolongado, o medicamentos para convulsiones, su riesgo es mayor. No hacer ejercicios también aumenta el riesgo, al igual que el nivel nutricional, por ejemplo, si no se consumen productos lácteos y no se toman suplementos de calcio con vitamina D.

Hay ciertos factores de riesgo que son clásicos para la osteoporosis secundaria, o sea la que es debida a medicamentos o a ciertos problemas médicos. Ciertos problemas médicos, como el hipogonarismo, que es cuando no se producen hormonas sexuales, estrógeno y progesterona en las mujeres y testosterona en los hombres, aumenta el riesgo de osteoporosis. También la deficiencia de vitamina D, con niveles por debajo de 30. El hipertiroidismo, o sea cuando la glándula tiroides está trabajando muy rápido, o cuando se están tomando muchos medicamentos para el hipotiroidismo. Igual que la enfermedad de Cushing. Arriba de los riñones están las glándulas suprarrenales. Cuando esta glándula produce mucho cortisol es igual que si usted estuviera usando mucha prednisona. La diabetes. También hay ciertos problemas gastrointestinales que tienen que ver con la mala absorción de los alimentos, que son factores de riesgo.

¿Cuáles son los síntomas?

En la mayoría de los casos la osteoporosis es silenciosa. Se puede tener osteoporosis y no tener ningún síntoma. En otros casos uno de los síntomas es dolor, que en muchas ocasiones aparece cuando ya hay fracturas, que pueden ser a nivel de las vértebras, que se cuartean, se hacen más pequeñas, y eso puede traes dolor crónico de la espalda. También pérdida de estatura. Las vértebras de van comprimiendo unas con otras, y por supuesto una fractura, es como muchas personas se dan cuenta por primera vez que sufren de osteoporosis.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

La forma más efectiva y segura es a través de la densitometría ósea, que es un estudio radiológico que emite muy poca radiación y permite con exactitud saber si se tiene una densidad ósea normal o si se tiene osteopenia, que significa que se ha perdido masa ósea, pero no es todavía osteoporosis; es un nivel intermedio. En esta etapa se da complementación de calcio con vitamina D, y el paciente está en observación porque tiene alto riesgo de desarrollar osteoporosis. Y cuando hay osteoporosis también se ve con este examen.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento consiste en medicamentos que son suplementados con calcio y vitamina D. Hay que chequear los niveles. No deben estar por debajo de 30. Lo ideal es que estén entre 50 y 60. Darle suplemento de calcio, de 1000 a 1500 miligramos por día

Esto es la base principal. En los últimos años han salido excelentes medicamentos para tratar esta condición y se han tenido muy buenos resultados.

