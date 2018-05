Resolviendo sus dudas

por el Dr. Enrique Griego

• LA OBESIDAD CENTRAL, QUE ES LA ACUMULACION DE GRASA EN EL VIENTRE, ES LA PEOR QUE EXISTE

P.- Mi niña tiene 12 años de edad y pesa 106 libras. Es alta, y yo no siento que esté obesa, pero ella acumula su grasa entre su pechito y su estómago. Come muchos dulces y esto me preocupa.

R.- Es para preocuparse. Esto es lo que se llama obesidad central, y esto, que es la acumulación de grasa en el vientre, es el peor tipo de obesidad que existe, es la que causa más problemas. Incluso, así como la grasa se acumula allí se acumula también en las arterias coronarias. Es el tipo de obesidad que generalmente puede llevar a desarrollar diabetes aunque la persona no esté gorda. También puede ocasionar problemas en los ovarios y hacer que se tengan irregularidades en el período menstrual y problemas para embarazarse.

No es correcto que la niña coma tantos dulces. Lo recomendable es llevarla con su pediatra o con el médico familiar para que él sea quien le de indicaciones y le haga los exámenes apropiados.

• LA HEPATITIS TIPO A SE PRODUCE POR UN VIRUS QUE SE PUEDE ADQUIRIR POR VIA DIGESTIVA

P.- Me diagnosticaron una hepatitis pero no sé si es tipo A o B porque el médico no me especificó de cuál. Sólo me dijo que guardara reposo, que para ello no hay nada. Pero a los dos días he empezado a tener mucha comezón en el cuerpo. Yo quisiera saber si esto es normal. Mis síntomas empezaron con un dolor muy feo, difuso, en el lado derecho que se iba hacia la espalda, hacia arriba. Mi orina era oscura y el excremento muy pálido.

R.- Evidentemente se trata de una hepatitis, pero para saber de qué tipo, tendrían que haberle realizado un perfil de hepatitis, que se obtiene del mismo examen de sangre que seguramente le realizaron.

Lo más probable es que sea una hepatitis A. La hepatitis A se produce por un virus que se puede adquirir por vía digestiva si se usa un baño, o un vaso que haya usado alguien con la enfermedad. También usted lo puede transmitir de la misma forma, en la orina, en el excremento, en la saliva. Es un tipo de hepatitis que se puede adquirir muy fácil. En esta área es raro el año que no hay un brote de hepatitis en las escuelas, porque una vez que un niño lo adquiere, no se da cuenta, y cuando aparecen los síntomas ya ha estado con la enfermedad por dos semanas y ya ha contaminado los baños.

La comezón que siente es porque la bilirrubina está alta y eso da comezón.

En estos casos de hepatitis se trata de aislar un poco al paciente haciendo que tenga su propio vaso, sus propios cubiertos; si hay más de un baño en la casa se procura que durante ese tiempo use ese baño, y cada vez que lo usa limpiarlo bien con desinfectantes.

Es un problema pasajero. Solamente el 1% de los pacientes con hepatitis A pueden desarrollar complicaciones serias, ya que en la mayoría de los casos se resuelve sin ningún problema.

El cuadro de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, malestar, dura normalmente entre dos y tres semanas.

Se recomienda que no se tome Tylenol, porque éste puede afectar el hígado, y ya que el hígado está inflamado se trata de no afectarlo más. También hay que evitar las carnes, los productos que tengan grasa, los lácteos y los huevos durante este tiempo; comer más frutas, verduras, granos, cereales, líquidos y cosas dulces.

