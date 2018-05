Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• UNA ASPIRINA POR DIA NO ES PARA TODO EL MUNDO

P.- Mi sobrino trabaja todo el día fuera de casa y come muy mal, hamburguesas, cosas fritas, etc.. ¿Podría ayudarle tomar una aspirina diaria para que no se le forme colesterol?

R.- Si bien es cierto que a la aspirina se le ha hecho mucha propaganda de que ayuda a prevenir un infarto, o una embolia en muchos pacientes que tienen riesgos de tener este tipo de problemas debido a que uno de sus efectos es disminuir la formación de coágulos en la sangre, adelgazarla un poco y mejorar la circulación, esto tiene sus limitaciones. Normalmente esto se prescribe para personas mayores de 40 años de edad, que tengan diabetes, alta presión, problemas de colesterol o alto riesgo de padecer alguno de estos problemas, o sea, no es para todo el mundo. En el caso de su sobrino, lo ideal sería que se hiciera un examen físico completo, anual, que le permita tener un expediente con el médico, y que incluya un examen de colesterol, presión, azúcar, etc.; y con respecto a su nutrición sería mucho más barato y más saludable llevarse un lonche preparado de la casa o comer en lugares donde se cuide que la comida sea baja en grasas, en calorías, y alta en fibras y proteínas. Otro consejo es que consuma mucha agua con limón ya que éste ayuda a desintoxicar el hígado, además de tener vitamina C, y con ello evita también la deshidratación.

• PARA BAJAR DE PESO ES IMPORTANTE PONERSE METAS FACILES DE LOGRAR

P.- Peso 208 libras, mido 5’4″ y estuve haciendo un tratamiento para adelgazar pero no he bajado nada. ¿Puede ser que tenga complicaciones con la tiroides? Nunca me he hecho ningún examen.

R.- Su peso, según su estatura, debe ser de 130 o 140 libras. Esto indica que hay un promedio de 65 libras de sobrepeso. Pero, por el momento, no es necesario fijarse mucho en eso, ya que es importante ponerse metas fáciles de lograr. El primer objetivo es bajar, por ejemplo, 10 libras. El ritmo con que se debe bajar debe ser entre media libra a una libra por semana, y ello debe hacerse a través de ciertos cambios en la alimentación.

Lo que normalmente se hace con los pacientes que tienen este tipo de inquietud, es un examen físico para descartar que no haya ningún tipo de problemas que pueda ser causa de la obesidad, como por ejemplo hipotiroidismo. Esto es algo muy sencillo que se determina por medio de un examen llamado TSH, que se realiza en la misma oficina del médico. En la mayoría de los casos la tiroides está bien. Lo que produce sobrepeso en general, es que se insumen más calorías de las que se gastan. Un problema es que las calorías no se ven y las cosas que son más ricas en calorías son las que más nos gustan, como dulces y grasas. Una vez que el médico determina que todo está bien, el nutricionista es el especialista encargado de hacer el plan adecuado de alimentación para realizar los cambios necesarios en los alimentos que el paciente consume normalmente.

Una de las cosas simples que hay que cambiar es la ingestión de alimentos fritos. Eliminar también pizza, hot dogs, hamburguesas, pollo frito, chorizo. Tratar de consumir más vegetales, más frutas, más granos, más cereales. Y el 20% restante, que deben ser las proteínas de origen animal que se deben consumir, que vengan, por ejemplo, del grupo de la leche, que contengan la mitad de lo normal. Leche de 1 o 2% y no más de tres tazas de leche por día; Carnes, de preferencia carnes blancas: pollo, pescado, pavo, atún, sardinas, de dos a tres porciones por día; Consumir mucho líquido; Utilizar aceite bajo en grasas (aceite de oliva extra-virgen) y margarina en lugar de mantequilla; Cambiar el azúcar por substitutos; Y al mismo tiempo que se hacen todos estos cambios es necesario hacer más ejercicios.

De esta forma el peso va a ir bajando poco a poco. Cuando se recurre a medios rápidos para bajar de peso, a dietas estrictas, o al insumo de pastillas, no se está haciendo lo correcto. Se sufre mucho, se logra perder un poco de peso, pero es algo que no se puede mantener por mucho tiempo y al volver al régimen habitual se gana el peso que se perdió y un poco más.

