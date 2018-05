Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA SAL QUE HACE MAS DAÑO ES LA SAL CRUDA

P.- Mi médico dice que aunque tengo la presión arterial controlada tengo que bajarle a la cantidad de sal que consumo. ¿Qué piensa Ud. sobre esto?

R.- Siempre se ha conocido que la sal es dañina, incluso hay una región en Africa donde no se usa la sal y allí la incidencia de alta presión es muy baja, y por supuesto, la incidencia de infartos y embolias, que son complicaciones de la alta presión, es muy baja también.

Desde hace mucho tiempo sabemos que la sal es dañina, al igual que muchas otras cosas que ingerimos diariamente como son las grasas y las harinas. Pero con respecto a la sal, hay personas que son más sensibles a ella que otras, y en ellas el riesgo de tener problemas del corazón es elevado. Por eso siempre aconsejamos tener prudencia con el uso de la sal; no es necesario eliminarla totalmente, pero no hay que abusar de ella.

La sal que hace más daño es la sal cruda. Muchas personas, incluso antes de probar la comida toman el salero y le agregan sal. Eso es lo que hace mal. La sal que se usa para cocinar los alimentos supuestamente no es tan dañina. De todas maneras hay que ser prudente en su uso, no cocinar muy salado porque no es bueno para la salud.

Otro punto importante: los productos enlatados, como ciertos caldos, no saben salados pero el contenido de sal que tienen es muy alto. Si uno lee la etiqueta de la lata, se asusta. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque a pesar de la lucha constante contra las enfermedades cardiovasculares, sentimos que cada vez tenemos más casos, con gran incidencia de gente joven con infartos, problemas del corazón, embolias, y todo esto es porque muchas veces abusamos de nuestro organismo.

Tampoco hay que irse al otro extremo. Mucha gente deja de usar sal y la reemplaza por los substitutos, y entre ellos muchos tienen altas cantidades de potasio, y el exceso de potasio también es dañino para el corazón.

Por eso, lo más prudente es usar la sal regular, pero en cantidades limitadas.

• LOS QUISTES PILONIDALES SON DEFECTOS DE NACIMIENTO

P.- A mi hijo lo operaron hace un año de un quiste que estaba muy cerca del recto. Los médicos dijeron que quizá venía de la columna. Ultimamente le ha comenzado a supurar otra vez. Quisiéramos saber qué es lo que hay que hacer.

R.- Esos se llaman quistes pilonidales y se nace con ellos. Son defectos de nacimiento y en algunos casos son muy profundos, tienen raíces, y tienen canal y comunicaciones. Es probable que la cirugía haya sido muy superficial, y por eso ahora se ve una recurrencia. La nueva cirugía tiene que ser más amplia. Usualmente son los ortopedistas quienes se encargan de este problema, pero muchas veces se necesita la intervención de un neurocirujano porque estos quistes pueden tener comunicación con la médula espinal, con la parte interior de la columna. Es importante no dejar pasar mucho tiempo y llevar a su hijo con un especialista porque al estar supurando podrían entrar bacterias que podrían infectar la médula espinal y el cerebro, y convertirse en algo muy serio.

