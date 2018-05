Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• USUALMENTE LOS FIBROMAS SON BENIGNOS; PERO PUEDEN CRECER Y CAUSAR DIFICULTADES

P.- Tengo 50 años de edad y me han descubierto tumores fibrosos en la matriz. La doctora me dice que no tiene nada que ver, pero yo me siento medio molesta, muy inflamada y adolorida. Ella dice que eso se quita cuando uno entra en la menopausia. ¿Cómo puede saber ella que no son malos?

R.- Lo que se recomienda en estos casos es hacer un sonograma pélvico, que probablemente ya se lo hizo y por eso su doctora detectó que tenía fibromas. Normalmente, cuando esto es así, los pacientes son referidos a un ginecólogo quien realiza una histeroscopía, por la que se puede visualizar en forma directa la cavidad de la matriz y ver cuántos son, de qué tamaño están, e incluso tomar una muestra para hacer una biopsia.

Usualmente los fibromas son benignos, pero pueden crecer y causar dificultades. A la edad de 50 años, donde seguramente ya no va a haber un embarazo, hay que pensar que estos fibromas lo único que van a traer son problemas. Por eso la recomendación, en la mayoría de los casos, es hacer una histerectomía, o sea, quitar la matriz. No hay otro tratamiento para hacer que éstos desaparezcan, y la experiencia indica que la mayoría de las pacientes que esperan siguen teniendo problemas con la matriz hasta que finalmente hay que quitarla, de modo que para qué esperar a tener más edad, donde uno no sabe qué otro tipo de problemas se pueden presentar.

• SINDROME DE RESISTENCIA A LA INSULINA: CAUSA COMUN DE INFERTILIDAD

P.- ¿Podría explicar cuáles son las causas más comunes de infertilidad?

R.- Buena pregunta dado que éste es un problema bastante común. Cada vez se ven más matrimonios con dificultades para concebir, y una de las causas más frecuentes de ello es la presencia del síndrome de la resistencia a la insulina. En nuestra población hay una alta incidencia de diabetes, lo que hace que más del 85% de las familias del Valle tengan una historia familiar de esta enfermedad. Esto indica que una gran cantidad de jóvenes ya nacen predispuestos a desarrollar diabetes. Esta predisposición también hace a estos jóvenes predispuestos a engordar. Si bien esto es válido para ambos sexos, por alguna razón es más común en las mujeres. Como consecuencia de este problema, estas niñas, alrededor de los 8 o 9 años ya están menstruando; se desarrollan físicamente muy temprano. Sin embargo, a los dos o tres meses de haber comenzado su menstruación ésta se detiene y pueden pasar meses y años sin que vuelvan a menstruar. También comienzan a desarrollar una configuración de su cuerpo que no les gusta, ya que empiezan a adquirir ciertas características masculinas. Ello se debe al síndrome de resistencia a la insulina. El organismo está resistente a la insulina, lo que hace que el páncreas tenga que producir cantidades excesivas de ésta para poder mantener el azúcar normal. Estas altas cantidades de insulina producen cambios en el organismo, y entre esos cambios se encuentra la disminución de la proteína a la cual se adhieren las hormonas masculinas. La testosterona, que es la hormona masculina, también se puede producir en los ovarios, pero el 99% de esa testosterona no es activa, porque está adherida a esta proteína. Y al estar altos los niveles de insulina hacen que esta proteína baje. Al bajar esta proteína el porcentaje de hormonas masculinas en la mujer se hace más activo, y por ello comienzan a desarrollar espinillas, vellos y también afecta a los ovarios y se produce la falta de menstruación por este cambio, por esta cantidad de hormonas masculinas activas. También esto puede traer otros problemas a nivel de ovarios, como los ovarios poliquísticos. Todo ello conlleva a tener dificultades para embarazarse, porque la mujer no está ovulando. Normalmente para que la mujer menstrúe tiene que completar dos ciclos. El ciclo comienza el primer día que la mujer comienza a reglar y ese ciclo dura dos semanas y está regido por una hormona que se llama estrógeno, producida por los ovarios. Después de esas dos semanas, viene otro período que es el progestacional, que dura otras dos semanas, y la hormona que va a predominar en éste es la progesterona, que es producida por la cicatriz de ese óvulo que se produjo durante la ovulación. De esa ruptura del óvulo cuando la mujer ovula queda una cicatriz que se llama cuerpo lúteo, que va a producir la progesterona que es la que va a gobernar las siguientes dos semanas. Estas mujeres no menstrúan porque se quedan en la primer fase, se quedan en la fase estrogénica, no tienen la fase progestacional, por eso no hay sangrados.

