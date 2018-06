Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ALTA PRESION NO SE CURA. HAY QUE TOMAR MEDICAMENTOS DE POR VIDA.

P.- Cuando se tiene alta presión ¿Cuál es el nivel que puede considerarse peligroso? Tengo 70 años de edad.

R.- Cuando a esa edad se mantiene la presión sistólica (que es el primer número) por arriba de 160, y la diastólica por arriba de 90, se habla de una situación muy peligrosa. En este paciente, bajo una situación de estrés o de enojo, la presión va a subir más y se puede producir la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral provocando un sangrado; o bien por el dinamismo, ante una situación de enojo, la velocidad de la circulación de la sangre aumenta y se puede dar una turbulencia y producir una embolia, un coágulo. Ese coágulo puede circular hasta donde ya no pueda pasar, ahí se queda atorado, y produce muerte del tejido que esa arteria tenía que irrigar, porque ya no va a pasar sangre por ahí.

Este es el mecanismo por el que se produce un infarto, una muerte cerebral, o un infarto al corazón, porque si ese coágulo se queda atorado en una de las ramas de las arterias coronarias, va a producir un infarto al músculo del corazón.

Por esto, las personas que sufren de alta presión deben estar bajo vigilancia médica, visitar a su doctor cada tres meses, y deben tomar constantemente medicamentos. En muchos casos es necesario prescribir dos y tres diferentes medicinas para mantener la presión dentro de los niveles normales. A veces el paciente puede estar tomando la medicina, de repente se le acaba, no encuentra tiempo para ir a ver al médico o piensa que ya no la necesita porque se siente bien, no le duele nada. Pues, estas personas son las que usualmente tienen embolias. Aunque uno se sienta bien hay que recordar que la alta presión se encuentra entre la lista de las enfermedades llamadas “asesinos silenciosos”, quiere decir, que se puede tener alta presión y no presentar ningún síntoma. La alta presión no se cura. Hay que tomar medicamentos de por vida.

Otro punto importantísimo a considerar, y que lamentablemente en la práctica se ve con mucha frecuencia, es cuando el paciente se queda sin medicamento para la alta presión, y entonces recurre al que está tomando algún otro familiar. Eso no se puede hacer. Existen numerosos medicamentos para el mismo problema, pero la forma en que cada uno es escogido por el médico para determinado paciente es completamente diferente, ya que la elección depende de los otros problemas que el paciente tiene. Por ejemplo, si se tiene diabetes y se tiene alta presión, hay un grupo de medicamentos que son los más recomendables. Si ya se tuvo un infarto al corazón, o se tiene elevado el colesterol, y no se tiene diabetes, los medicamentos más recomendables son otros. Si se trata de un hombre con alta presión y problemas de próstata, el mismo medicamento para la presión puede ayudar también al problema de próstata. Y así, etc, etc.

También es necesario investigar a qué es alérgica cada persona antes de darle un medicamento, y que otros medicamentos está tomando para que no haya contraindicaciones.

• NORMALMENTE LAS INFECCIONES VIROSICAS NO DURAN MAS DE UNA SEMANA

P.- ¿Cuál es, más o menos, la duración de los efectos de un virus en una persona?

R.- La mayoría de los virus tienen una fase preclínica, o sea una fase previa a que comiencen las molestias. Cuando uno se expone a una persona que tiene el virus, lo adquiere, y tarda un promedio de 2 días a 2 semanas para que comiencen a presentarse los síntomas. Una vez que estos se presentan, normalmente las infecciones virales no duran más de una semana, si no hay complicaciones. Muchas infecciones virales, como la gripa, muchas veces se pueden complicar por una infección con bacterias y entonces sí pueden durar mucho tiempo y no curarse hasta que se prescriben antibióticos.

