Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA DIABETES DESCONTROLADA PUEDE AFECTAR CUALQUIER ORGANO DEL CUERPO

P. Tengo 45 años de edad, soy diabético desde hace dos años y me estaba bajando el azúcar con puras medicinas naturales, pero el sábado me desmayé y me llevaron al hospital y desde ahí no he podido bajar el azúcar, está todo el tiempo a 168. Quiero preguntar si debería ir al médico para que me de medicinas. En el hospital me dijeron que a lo mejor ya mis riñones no estaban funcionando muy bien y a lo mejor necesitaba diálisis.

R.- Gracias por plantearnos este problema porque esto nos permite decir mucho, no sólo para su caso, sino también para todas las personas que quizá, al igual que usted, están tratando de controlar la enfermedad por sí sola. La diabetes es una enfermedad peligrosa, es una enfermedad letal, la diabetes mata en los Estados Unidos más de 600,000 mil personas cada año. Tiene complicaciones serias, que una vez que suceden ya no se pueden curar. Yo creo que su caso amerita mucha consideración por el hecho de que muchas personas piensan que porque la diabetes no duele, quiere decir que no es importante, quiere decir que se puede arreglar tomando medicina natural. Y todo lo que van a hacer es esperar a desarrollar complicaciones. Ningún diabético tiene por qué esperar a desarrollar complicaciones para darse cuenta que la diabetes es seria, que la diabetes es mortal.

Hay que darle seriedad a la enfermedad. Hay que creer en las cosas que no vemos. La diabetes no la vemos, el colesterol no lo vemos, la alta presión no la vemos, el cáncer no lo vemos, pero lo podemos tener creciendo en nosotros y darnos cuenta cuando ya es muy tarde. Existen hoy día formas de atacar estos problemas, pero hay que identificarlos temprano, antes de que sucedan las complicaciones.

Sí hay medicinas, sí hay médicos en la comunidad, sí hay ayuda del gobierno y del sistema. Por eso no espere más. Qué bueno que fue al hospital, porque así se dio cuenta que iba por mal camino. Pero puede rectificar esta situación. Qué bueno que se animó a hablar y ojalá estas palabras lo motiven para que tome el camino correcto, y la respuesta es sí. Sí necesita ver al médico y hacerle caso a sus indicaciones. Si ya hay daño en el riñón, como sea es importante controlar la enfermedad para que el daño al riñón no progrese tan rápido y pueda evitar más daño a otros órganos, porque la diabetes descontrolada puede afectar cualquier órgano del cuerpo. La causa más frecuente de ceguera en los Estados Unidos es la diabetes, y no debe suceder así. La causa más frecuente de amputación y daño a los riñones es la diabetes. Muchos de los diabéticos que no están controlados van a tener un infarto o una embolia y van a morir de esas complicaciones. Pero no tiene por qué ser así. El diabético puede vivir cien años o más con esta enfermedad, pero no tiene por qué desarrollar complicaciones. Las complicaciones se desarrollan porque la persona hace caso omiso a la responsabilidad que debe tener para controlar esta enfermedad. Se puede controlar, hay con qué hacerlo, pero el paciente necesita mucha educación, mucha dirección, y necesitamos tomar las cosas en serio. Por falta de orientación usted ha llegado a esta situación, pero no es tarde, todavía es mucho lo que se puede hacer con usted. Hablo de esta forma porque sé que no es el único que está en esa situación, aprovecho este caso para poder llegar a la mente de cada una de estas personas que están haciendo lo mismo para decirles que así no es. No es que yo esté en contra de los productos naturales, al contrario, pero son productos que se deben usar como algo suplementario. El problema médico debe estar dirigido por un doctor, quien le dará medicinas y si va a tomar productos naturales agregados a lo que el doctor le receta él tiene que saberlo, para que si ve que la combinación le ayuda, le pueda bajar las dosis de insulina o las dosis de medicamento. Pero no hay que tratar los productos alternativos como una forma única de tratar una condición médica como la diabetes porque es un error. Es un error que lleva a complicaciones que pueden ser mortales.

• LA LABERINTITIS TIENE TRATAMIENTO, SE QUITA, PERO TAMBIEN PUEDE REGRESAR

P.- Hace un tiempo comencé con mareos, me dieron medicamentos y se me pasó. Pero a las dos semanas me regresó más fuerte, tanto que no podía estar parada y me llevaron al hospital. Me dijeron que era del oído y que tenía que ver con el balance. Ya estoy mejor pero mi pregunta es si siempre voy a tener esto y qué es lo que lo causa.

R.- Esto se llama laberintitis aguda o Enfermedad de Menier. Se produce por una inflamación de las áreas que están dentro del oído interno. En esa áreas hay estructuras que manejan el equilibrio. Cuando se tiene este problema el paciente siente que la única manera de estar tranquilo es no mover la cabeza; tiene que estar rígido, porque al mover la cabeza se mueven los líquidos dentro del oído interno y se siente mucho mareo, náuseas e incluso vómitos. Es un problema que tiene tratamiento, se quita, pero también puede regresar. A veces, después de años vuelve a presentarse. La causa exacta no se conoce. Algunos piensan que son problemas virales, porque habitualmente se presentan después de un periodo de gripe.

Es un problema bastante común.

