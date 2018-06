Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• ES ERRONEO REEMPLAZAR A LA MEDICINA CIENTIFICA CON LA MEDICINA ALTERNATIVA

P.- Mi mamá tiene 86 años de edad y tiene un problema de alta presión y mareos. Estaba con tratamiento que le dio el médico, pero según ella, no le ha hecho nada. Entonces está ahora con un tratamiento natural, pero el doctor que se lo dio le dijo que dejara la medicina y tomara nada más el tratamiento natural, para saber si le hacía bien, porque si tomaba las dos cosas juntas, no iban a saber. Yo quisiera saber si ella tiene que dejar de tomar la medicina que le dio su médico.

R.- Gracias por preguntar ya que su pregunta me da la oportunidad de enviar un mensaje, de explicar cuál es mi opinión acerca de esta situación, que cada vez es más frecuente. Definitivamente el problema de la alta presión no se cura; se controla. Este es un problema que tiene complicaciones, y las mismas son letales. Las complicaciones, a la edad de su mamá, pueden implicar un infarto o una embolia, y precisamente por la edad, pueden ser mortales. Lo importante aquí es evitarlas. ¿Y cómo pueden evitarse? Controlando la presión. Los medicamentos que científicamente se ha comprobado que son efectivos para bajar la alta presión, han pasado por muchos estudios, y se sabe qué dosis se necesita, cuáles son los efectos colaterales, etc. En la actualidad existen suficientes medicamentos para tratar la alta presión de tal forma que se puede controlar a todos los pacientes con este problema, independientemente de que en algunos casos haya que usar tres o cuatro diferentes medicamentos.

Esta situación de la medicina alternativa tratando de competir con la medicina científica es errónea. Significa retroceder. Es negar el avance científico. Con esto se hace mucho daño a la gente.

Yo pienso que si al tratamiento científico le agregan un tratamiento natural, posiblemente no le haga daño, y si, efectivamente le ayuda, el médico que le está tratando la alta presión debe estar al corriente de esto que está sucediendo para que pueda hacer los cambios necesarios.

Sería muy lamentable que al quitarle la medicina a su mamá, se le suba la presión, no se den cuenta, porque a veces no hay síntomas, y se le presente un infarto.

Por favor, no pongan a la medicina científica a pelear con la medicina alternativa. Si pueden complementarse, magnífico. Pero es erróneo reemplazar una por otra, especialmente en una persona de esta edad, con alta presión y con tratamiento médico.

• LA TIROIDITIS SE PRESENTA COMO UN PROBLEMA AUTOINMUNOLOGICO

R.- La tiroiditis es una inflamación de la tiroides, que es una glándula que está ubicada en la parte frontal del cuello y que produce hormonas que estimulan el metabolismo. El buen funcionamiento de esta glándula permite al organismo quemar calorías y funcionar adecuadamente.

La tiroiditis se presenta como un problema autoinmunológico. No sabemos cuál es su causa exacta, pero el aparato inmunológico del organismo produce anticuerpos que afectan esta glándula produciéndole inflamación. Esto hace que la glándula no funcione adecuadamente. Al no producir hormonas el metabolismo baja, y la persona que tiene este problema tiende a retener mucho peso, puede presentar pérdida del cabello, irregularidades menstruales, sangrados vaginales muy abundantes, problemas de infertilidad, estreñimiento, intolerancia al frío.

Todas estas manifestaciones se pueden presentar juntas o en forma de síntomas aislados. Algunas personas sólo lo sienten como una molestia local, ya que al tratarse de una inflamación puede producir cierto dolor. Como esta glándula está localizada en la parte frontal del cuello, esto hace muchas veces que se tenga molestias o dolor al pasar los alimentos.

La tiroiditis es un problema común en nuestra área.

