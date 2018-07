Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL CANCER DE PROSTATA PUEDE CURARSE SI SE LO DETECTA EN ETAPAS TEMPRANAS

P.- Tengo 58 años de edad y nunca me hice un examen de próstata. ¿Es realmente necesario este examen?

R.- Sí lo es. Es necesario reconocer que el hombre al envejecer, al igual que las mujeres, también tiene problemas. Es común que las mujeres se sometan a un chequeo anual para prevenir y detectar problemas comunes en esta etapa de la vida, mientras que los hombres son más renuentes. Sin embargo, es muy importante saber que uno de los tipos de cáncer que más afecta a los hombres, normalmente después de los 60 años de edad, es el cáncer de próstata. Y éste es un tipo de cáncer que nos da mucho tiempo como para encontrarlo en etapas tempranas. Lo que se recomienda es que los hombres, después de los 50 años, comiencen a hacerse un chequeo anual de la próstata y junto con ello un examen que se llama PSA, que da una valoración de si la próstata está crecida o se está desarrollando un proceso canceroso. Esto hay que establecerlo como rutina porque sabemos que si los hombres que han muerto por cáncer de próstata se hubieran sometido a estas recomendaciones muy probablemente no hubieran muerto.

Este cáncer da tiempo para su curación si se lo detecta en etapas tempranas.

Uno de los síntomas de este cáncer son los problemas obstructivos. La próstata está localizada en el cuello de la vejiga. Cuando hay problemas el pase de la orina requiere de mucho esfuerzo. Otro síntoma es que la salida de la orina pierde fuerza y se adelgaza. También hay retención de orina. Llega un momento en que la obstrucción es tal que la vejiga se inflama, se siente necesidad de orinar, pero no se puede, y entonces es necesario poner una sonda.

También se pueden presentar síntomas irritativos, que se ven a través de infecciones de la orina. Se siente ardor al orinar, o necesidad de ir al baño muy seguido, pero se orina muy poquito.

Es necesario aclarar que estos síntomas no son siempre de cáncer. Los mismos se presentan también cuando la próstata tiene una hiperplasia, que es un crecimiento benigno de la misma. Por ello es tan importante hacerse un examen lo antes posible.

• CULEBRILLA: INFECCION POR EL MISMO VIRUS QUE PRODUCE LA VARICELA

P.- ¿Qué es la culebrilla?

R.- Esta es una infección por el virus del Herpes, o el Varicela virus, que es el mismo virus que produce la varicela en los niños y en los adultos. Este virus también puede producir lesiones en la piel, con la característica de que son lesiones que van siguiendo el trayecto de una raíz nerviosa. Es muy común verlo en los nervios sub-costales, los que van por debajo de las costillas. Generalmente se presenta como un dolor tipo quemante, y se observa también la aparición de unas pequeñas ampollas.

Es una infección viral, que cuanto más temprano se trate es mejor, porque cuanto más tiempo dure la inflamación del nervio hay más posibilidades de que haya degeneración de este nervio y quede lo que se llama “dolor post-herpético”. Este es un dolor que permanece aún después de que las lesiones desaparecen; puede estar allí por años y a veces es tan difícil de quitar que hay que recurrir a la cirugía para desconectar esa raíz nerviosa.

En la mayoría de los casos no se llega a estos extremos porque a través de la información que se proporciona las personas afectadas buscan tratamiento cada vez en etapas más tempranas, y esto hace que el problema no se haga crónico.

Existen medicamentos muy efectivos, sobre todo cuando se solicita ayuda en la primera etapa, para tratar esta infección virósica.

Es una infección bastante común, sobre todo en las personas mayores de edad. Se dice que el virus está latente en los ganglios y que si la persona tiene una disminución en sus defensas, o enfermedades crónicas, tiene más posibilidades de que este virus se manifieste.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.