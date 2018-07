Resolviendo sus dudas

por el Dr. Enrique Griego

• NO SOLO LA IZQUEMIA AL CORAZON PUEDE OCASIONAR MOLESTIAS EN EL PECHO

P.- A mi esposa se le dormía el brazo izquierdo. La examinó el doctor y le dijo que era una reacción del corazón o una inflamación intestinal. Está recibiendo tratamiento, pero yo quisiera saber más acerca de este tema.

R.- Cuando alguien se presenta con molestias en el pecho, o le falta el aire, sobre todo cuando está haciendo alguna actividad física y el dolor se irradia hacia el hombro izquierdo y se extiende hacia el mismo brazo, puede estar presentando un problema de izquemia al corazón. Puede ser que una de las arterias coronarias, que son las arterias encargadas de llevar sangre y oxígeno al músculo del corazón estén semi-tapadas, y en esas condiciones de actividad, cuando el corazón requiere que le llegue más sangre y más oxígeno no le llega lo suficiente y comienza a dar molestias. Esto es lo que se llama angina de pecho y lo que nos indica que hay izquemia, que el paciente debe ser examinado por el cardiólogo. Actualmente la cardiología ha avanzado mucho y por medio de la cardiología intervencional a través de la venas y arterias se puede visualizar cómo están trabajando esas arterias coronarias.

Es necesario aclarar que no sólo la izquemia del corazón puede ocasionar estas molestias. Hay pacientes que tienen gastritis y que tienen reflujo gastroesofágico, donde el contenido ácido del estómago puede regresar hasta el esófago, que es el tubo que va de la boca hacia el estómago, y al haber irritación o inflamación del esófago, eso da molestias muy parecidas.

Cuando el paciente llega con estos síntomas, lo primero que se descarta es el problema del corazón y recién después de eliminar esta posibilidad, analizamos los problemas gastrointestinales. En la mayoría de los casos encontramos que es una esofagitis, debida a lo acabamos de mencionar. Y a veces son también hernias hiatales, son hernias que se forman en la entrada del esófago al estómago y hacen que esa apertura no sea muy fuerte y el ácido pase del estómago al esófago y ocasione problemas.

• EPISTAXIS ES EL TERMINO MEDICO QUE RECIBE EL SANGRADO POR LA NARIZ

P.- Mi consulta es porque desde hace más de 10 años tengo sangrado por la nariz, al igual que mi papá. A él hace muy poco le quemaron unas venitas que estaban rotas y yo quisiera saber si éste es un problema hereditario y yo debería hacer lo mismo. Tengo 28 años de edad.

R.- En efecto, esto es un problema hereditario, hay una correlación familiar. Pero es muy importante que este problema se evalúe, porque hay otros problemas, que también son hereditarios, donde se ve cierto desorden con ciertos factores de la coagulación de la sangre y que predispone a tener sangrados por diferentes sitios del cuerpo, incluyendo moretones, sangrado al cepillarse los dientes, sangrado por la nariz, etc.

Si estos estudios ya se hicieron y todo está bien, y se ha encontrado que el problema con su papá es que ciertas venitas o arterias pequeñas que están en el techo de la nariz, por el lado de adentro, son muy delgaditas, muy frágiles, se rompen con mucha facilidad y producen sangrado, pues estamos ante una de las causas comunes de epistaxis, que es el término médico que recibe el sangrado por la nariz. La forma de tratarlo es refiriendo al paciente con un otorrinolaringólogo. Ellos cuentan con los aparatos y tienen el conocimiento y el entrenamiento para cauterizar ese tipo de arterias. En su caso mi recomendación sería que vaya a ver al mismo médico que está viendo a su papá que ya conoce el problema y puede tratarla.

• LA INCIDENCIA DE DIABETES TIPO II ES ALARMANTE ULTIMAMENTE EN ADOLESCENTES Y PRE-ADOLESCENTES

P.- ¿Puede encontrarse diabetes tipo II en un adolescente?

R.- Claro. Y la incidencia de este tipo de diabetes, que la caracterizamos como el tipo que se presenta en adultos, es alarmante últimamente en adolescentes y pre-adolescentes, que la están presentando en edades muy tempranas.

Ello se debe básicamente a la alta presencia de obesidad que afecta a este grupo de edad. Estamos viendo muchos niños con unas manchas oscuras que aparecen en el cuello, en las axilas, en los codos, en las rodillas, en las ingles. Esto no es sinónimo de que el niño no se esté higienizando bien. Esto se debe a que el niño está produciendo cantidades muy altas de insulina que traen como consecuencia este aumento de la pigmentación en estas áreas, y es un aviso físico de que este niño necesita con urgencia ser visto por un médico para que, tanto él como los padres, reciban la información adecuada y sepan qué hacer en estos casos. No hay medicina en la actualidad para este tipo de problema, pero se pueden adoptar medidas para disminuir el peso cuanto antes. En la mayoría de los niños con diabetes Tipo II, y ya hemos visto muchísimos casos aquí en el Valle, se encuentra historia familiar de diabetes y son niños y adolescentes obesos.

