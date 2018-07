Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL COLESTEROL NO ES UNA ENFERMEDAD

P.- ¿Hay algún té que cure el colesterol?

R.- Es importante aclarar que el colesterol no es una enfermedad. Es normal que el ser humano, al igual que los animales, tengamos ciertos niveles de colesterol. A raíz de ello existimos. A partir del colesterol se forman las hormonas, por las cuales las mujeres pueden tener menstruaciones y ovular. Para que una mujer sea fértil se necesitan estrógenos y progesterona. Dentro de la matriz el nuevo ser recibe alimentos a través de la placenta y ello es a través de hormonas. La placenta produce estrógenos y progesterona, que permiten dar vida, y todo ello se produce a partir del colesterol. Las hormonas que se necesitan para crecer y para que todo el sistema endocrino funcione se originan también a partir del colesterol. O sea que es muy importante.

Cuando estos niveles normales de colesterol pasan a presentarse como niveles anormales, cuando hay exceso de colesterol, es cuando se presentan los problemas. Ello es lo que obstruye las arterias y trae complicaciones, algunas veces mortales, como embolias o infartos al corazón.

Lo normal es que los niveles de colesterol estén por debajo de 200, cuando hablamos del colesterol total. Pero también es necesario saber qué proporción es colesterol bueno o colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL, y debe estar arriba de 45. Cuanto más alto esté el colesterol bueno, es mejor, porque este tipo de colesterol limpia las arterias, impide que el colesterol malo se adhiera a las arterias y las tape. El colesterol malo es el LDL, es un colesterol pegajoso, que se pega a las paredes arteriales y las puede obstruir. Además, es importante saber el nivel de triglicéridos, que son otro tipo de grasa que también puede ocasionar problemas. Puede también obstruir las arterias e incluso puede producir pancreatitis cuando los niveles están por arriba de 1000.

Todos estos problemas se pueden evitar porque en la actualidad se pueden medir y monitorizar estos niveles. Hay muchos recursos científicos para ello. Existen medicamentos que permiten aumentar los niveles del buen colesterol, medicamentos que ayudan a disminuir el colesterol malo, medicamentos para disminuir el colesterol total o los triglicéridos.

Los tés, o todo lo que natural, pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol, no es el tratamiento necesario, pero puede ayudar. Cuando combinamos varias cosas, como medicamentos, más tés, alimentos naturales, consumir más frutas, más granos, más verduras, más cereales, disminuir el consumo de grasas, hacer más ejercicios, disminuir de peso, disminuir el consumo de alcohol, evitar el cigarrillo, todo ello se junta y va a tener un efecto muy positivo y benéfico para el organismo, incluyendo la disminución del colesterol.

• LA INFECCION POR HONGOS EN LAS UÑAS ES UN PROBLEMA MUY SERIO

P.- Tengo hongos en las uñas de los pies y quisiera saber si hay algún tratamiento para este problema y por qué salen.

R.- La onicomicosis es la infección por hongos en las uñas. Es producida por un hongo que quizá la persona lo tiene desde que estaba en la adolescencia. Normalmente salen por la humedad, en muchos casos ocasionada por el calzado, o porque no se secan los pies correctamente. Así aparece el hongo, que comienza con el pie de atleta y de ahí pasa a las uñas; como no duele, no molesta, la uña va creciendo, va infectando las otras uñas, va cambiando de color, se hace blanca, gruesa, amarillenta, y a veces no se le presta atención. Así crece, llega a la vida adulta y esto continúa.

Pues, es importante saber que hay 50,000 amputaciones cada año en los Estados Unidos en pacientes diabéticos a consecuencia de hongos en las uñas. Por eso hay que considerar que es un problema muy serio; es una lesión pre-amputación en los diabéticos. Es importantísimo tratarla. Existen excelentes medicamentos para ello. El tratamiento es largo, lleva normalmente de 8 a 9 meses ver los resultados pero hay que hacerlo. También hay un tratamiento tópico que ayuda a quienes no pueden tomar medicinas; las cremas no funcionan. No hay que gastar dinero untándose cremas para hongos en las uñas porque no se van a obtener resultados.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.