Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• HAY UNA RELACION DIRECTA ENTRE EL CONSUMO DE SAL Y LA INCIDENCIA DE ALTA PRESION

P.- Mi pregunta es si se puede mejorar el problema de la alta presión a través del régimen alimenticio.

R.- Así es. Muchos de los problemas de salud que se enfrentan en la actualidad se pueden prevenir y controlar haciendo cambios en los hábitos alimenticios. En el caso específico de la alta presión lo más importante es disminuir el consumo de grasa y el consumo de sal. Se han hecho estudios en lugares del mundo donde el consumo de sal es casi cero y se ha visto que ellos no tienen mucha incidencia de alta presión. Hay una relación directa entre el consumo de sal y la incidencia de la alta presión. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es disminuir el consumo de sal.

También es importante disminuir el consumo de grasas. Sabemos que las grasas cuando se acumulan en el organismo comienzan a obstruir las arterias y eso va a aumentar la presión porque el corazón tiene que doblar su esfuerzo para poder hacer su trabajo, que es bombear la sangre. Esto se realiza a través de las arterias y si éstas están semi-tapadas el corazón tiene que hacer más esfuerzo, que se traduce como alta presión.

Es muy importante también hacer ejercicios, consumir más fruta, más verduras, más granos, más cereales, limitar el consumo de carnes rojas, comer más carnes blancas, evitar las frituras, mantener un peso adecuado, disminuir el insumo de alcohol y tabaco hasta llegar a cero, que es lo ideal, y evitar en todo lo posible las tensiones. Al relajarse, al reírse, el organismo produce endorfinas, que son sustancias que ayudan a distensionar todo el cuerpo y mejoran notablemente su salud.

• LA SIFILIS ES UNA INFECCION QUE SE CONTRAE A TRAVES DE LAS RELACIONES SEXUALES

P.- ¿Podría dar alguna explicación sobre qué es la sífilis?

R.- La sífilis es una infección que usualmente se contrae a través de las relaciones sexuales. Por ello está enlistada dentro de las enfermedades venéreas, de transmisión sexual. Es producida por una espiroqueta, que es un tipo de bacteria, que ocasiona una infección en el organismo que pasa por diferentes estadios. Así, hay un estadio primario, que tanto en el hombre como en la mujer se conoce como ‘chancro’, donde la manifestación es una verruguita, que es como una espinilla a la que le sale una vejiga en el medio, que cuando se rompe deja un abultamiento con un huequito en el centro. Es indoloro, sólo se presenta una molestia. En este estadio temprano es cuando se puede diagnosticar más fácilmente, es cuando recién se están multiplicando las espiroquetas, y es cuando se puede tratar y curar completamente el problema sin que ocasione mayor daño en el organismo.

Si esto se ignora, o no se atiende, puede pasar a un período de latencia, que puede durar meses o años, donde no se siente ninguna molestia y es lo que se conoce como fase secundaria. Esto es una extensión de la infección en la sangre y puede aparecer entonces un ‘rush’, una erupción, que mucha gente confunde con piquetes de zancudos, o con una reacción alérgica, que muchas veces puede producir comezón. En este período puede presentarse fiebre y es altamente contagioso. Lo mismo ocurre con la primera fase; en ambas la enfermedad es altamente contagiosa.

En esta etapa, muchos órganos del cuerpo ya comienzan a dañarse, incluso el cerebro.

Luego se entra a la fase terciaria, donde ya se producen lesiones severas en muchos órganos. Todo este proceso, de la fase primaria a la fase terciaria, lleva muchos años.

En la actualidad los casos de sífilis son muy raros, ya que es una enfermedad que responde muy bien al uso de la penicilina. Lo más importante es que el paciente sospeche que tiene la enfermedad y que acuda al médico lo antes posible.

