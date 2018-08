Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• PARA PREVENIR LA OSTEOPOROSIS SE RECOMIENDA TOMAR CALCIO DESDE LOS 15 AÑOS DE EDAD

P.- Tengo 34 años de edad y quisiera saber a qué edad se debe comenzar a tomar calcio.

R.- Muy buena pregunta. Lo que se recomienda para prevenir la osteoporosis es tomar calcio desde los 15 años de edad. Un buen aporte de calcio es proporcionado por la leche y otros productos lácteos, al igual que por vitaminas. A medida que la mujer se acerca a la menopausia el aporte de calcio debe ser mayor, ya sea en forma de alimentos o en forma de suplementos. Hay productos que se recomiendan mucho porque traen dos cosas en una. Traen vitamina D y calcio. La vitamina D es necesaria para que el calcio se absorba mejor. El aporte necesario en la etapa de la menopausia es de 1000 a 1500 miligramos por día, que serían dos o tres tabletas diarias, más el calcio que se obtiene de los alimentos. Esto es muy importante porque a medida que los huesos van envejeciendo van perdiendo calcio, lo que lleva a desarrollar osteoporosis, y esto representa un gran problema para las personas mayores. Si una persona con osteoporosis se cae, sus huesos se van a fracturar con mucha facilidad y, estadísticamente, después de una fractura en estas condiciones un 25% de los pacientes muere durante el primer año a consecuencia de la fractura, otro 25% tiene que ir al ‘nursing home’ y el otro porcentaje de ellos probablemente van a estar incapacitados y dependiendo de otras personas.

• NI BEBER NI FUMAR SON RECOMENDABLES DURANTE EL EMBARAZO

P.- Durante mi embarazo fumé y bebí alcohol ¿Podría esto afectar la salud de mi niño?

R.- Uno de los efectos que tiene el alcohol en el niño, cuando la mujer está embarazada y bebe, es que los niños nacen de bajo peso, no crecen mucho. Esto, como consecuencia, pone al niño en riesgo de tener muchos problemas relacionados con la falta de peso; incluso la diabetes es uno de los problemas que se presentan más en este tipo de niños, aunque la madre no sea diabética. Definitivamente beber no es una conducta recomendable.

Fumar también tiene otras consecuencias que van a afectar el crecimiento de la criatura, aparte de afectar a la madre.

Ninguna de las dos conductas, ni beber, ni fumar, son recomendables durante el embarazo.

Qué bueno que tiene la inquietud de preguntar y que esto le preocupe. Sería importante que se comunique con el ginecólogo que la está viendo y le plantee sus dudas. El puede investigar que tan intensivo fue el consumo de alcohol, que tan intensiva fue la cantidad de tabaco que consumió, cómo va el crecimiento del niño, de modo que se puedan tomar medidas para que en el momento del nacimiento esté el neonatólogo o el pediatra presente por si acaso hay alguna dificultad respiratoria.

• SOLO LAS HEPATITIS INFECCIOSAS DEJAN UNA SECUELA, UN MARCADOR EN SANGRE

P.- Hace 10 años tuve hepatitis. Hace una semana me hice una prueba de sangre y salió que nunca tuve hepatitis, todo salió bien. ¿Cómo es que puede suceder esto?

R.- Lo más probable es que no haya sido ninguna hepatitis infecciosa. Hay varias razones por las cuales el hígado se puede inflamar. Hay hepatitis producidas por virus, como la Hepatitis A, producida por el virus de la hepatitis A; Hepatitis B, producida por el virus de la hepatitis B; Hepatitis C, producida por el virus de la hepatitis C; y hay otros tipos virales de hepatitis. Cuando se tiene hepatitis por cualquiera de estos virus va a quedar una secuela en la sangre y podemos darnos cuenta de que hay anticuerpos que quedaron como cicatriz, como marcador de que se ha tenido ese tipo de hepatitis. Pero también se puede tener hepatitis por ciertos medicamentos, como la eritromicina, que puede producir inflamación del hígado y esto no se va a ver en un examen después de que el hígado se desinflama. Para que sí deje una secuela, un marcador en sangre, debe ser una hepatitis infecciosa.

