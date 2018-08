Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION NO SE CURAN, SINO QUE SE CONTROLAN

P.- Tengo 48 años de edad. Estoy preocupada porque desde hace un tiempo no estoy durmiendo bien. Me acuesto a las 11 de la noche pero ya para las 2:00 o 3:00 de la mañana estoy despierta. Años atrás me detectaron ansiedad y depresión. Temo que sea lo mismo porque durante el día no me concentro en lo que hago, se me olvidan mucho las cosas, no estoy hábil ni para hacer el quehacer de mi casa.

R.- Probablemente muchas de las molestias que siente pueden ser por el cambio de vida que está pasando en este momento. Uno de los síntomas de la menopausia es tener problemas con la memoria, con la concentración, con el sueño, sobre todo si ya se tiene una historia de ansiedad y depresión. Usualmente estos dos problemas se juntan; aunque la ansiedad y la depresión hayan estado estables por un tiempo, al llegar al cambio de vida muchas veces esto exacerba el problema que estaba escondido, controlado. Sabemos que la ansiedad y la depresión no se curan, sino que se controlan, se pueden mantener a un mínimo de modo que no den problemas, pero siempre pueden aparecer estos picos si hay estrés familiar o corporal, o cuando el organismo pasa por el periodo de la perimenopausia.

Mi recomendación es que vea a su doctor cuanto antes, porque a medida que pasa el tiempo y usted tenga esa deprivación del sueño, ya que sólo está durmiendo 4 horas, tiene riesgos de tener accidentes, de que el problema se haga cada vez peor, y ello puede desencadenar en una crisis nerviosa.

El problema del cambio de vida se puede ayudar con hormonas, y el de la ansiedad y la depresión deberá ser manejado seguramente por un psiquiatra, que sabrá qué plan proponerle para corregir el problema del sueño.

• LA MUJER MENSTRUA PORQUE CADA MES LA MATRIZ SE PREPARA PARA UN EMBARAZO

P.- Tengo una hija que tiene 25 años de edad y desde noviembre del año pasado tiene problemas con su menstruación. Es muy irregular. Por dos meses no le viene, luego menstrúa un mes, se le retira otra vez y al tiempo vuelve a menstruar y así. Quisiera saber cómo se puede normalizar, o qué problema tiene, o qué solución hay para eso.

R.- Estamos frente a algo que los médicos llamamos amenorrea secundaria, que es cuando la mujer comienza a menstruar y luego de un tiempo sus períodos se hacen muy irregulares. Sabemos que lo normal es que cada mes se tenga el periodo menstrual. Cuando ello no sucede hay que averiguar cuál es la causa. Durante los primeros años puede ser que ello suceda porque hay todavía cierta inmadurez del sistema genital femenino, pero ya después de los 17 años no es normal.

Lo que hay que hacer entonces es consultar con un ginecólogo, ya que puede tratarse de varias cosas.

Puede ser que los ovarios no estén produciendo suficientes hormonas como para originar un período menstrual. Sabemos que la mujer menstrúa porque cada mes la matriz se prepara para un embarazo. Bajo la influencia de las hormonas producidas en los ovarios se prepara formándose una capa dentro de la matriz muy necesaria porque si la mujer se embaraza esa capa es la que se transforma en la placenta y le va a dar vida al producto por nueve meses. Pero si ese mes la mujer no se embaraza esa capa se cae produciendo el sangrado que llamamos menstruación. Entonces si los ovarios no producen las suficientes hormonas, no se va a formar esa capa y consecuentemente no va a haber menstruación.

Otras veces hay problemas dentro de la matriz para que esa capa se forme, entonces también hay que analizar la matriz.

Además los ovarios trabajan influenciados por otras hormonas que son producidas por una glándula que se llama hipófisis, que está localizada en el cerebro. Se pueden checar los niveles de LH y FCH, que son las hormonas producidas en la hipófisis.

Estos estudios son básicos para determinar dónde está el problema.

Si se determina que los ovarios no están produciendo suficientes hormonas, por lo general se prescriben pastillas anticonceptivas por un plazo aproximado de seis meses. Este tratamiento funciona porque las pastillas contienen las hormonas que no se están produciendo.

