Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL BUEN SUEÑO ES UNA NECESIDAD

P.- Mi problema principal es que no puedo dormir. Tengo 58 años de edad, vivo con mi familia, pero debo recurrir a los tranquilizantes para poder descansar. ¿Qué puedo hacer?

R.- Sería interesante saber cuál es su horario de trabajo. En muchas personas el ritmo de dormir y de estar despierto se invierte. La noche está hecha para descansar, pero muchas personas tienen que trabajar de noche y dormir de día. Por lo general estas personas están siempre cansadas. Es importante saber que el buen sueño es una necesidad. Se requiere de un mínimo de siete horas diarias de sueño para poder funcionar correctamente.

Hay otros problemas, aparte de éste, por los que a veces no se puede dormir. Tensiones en la casa o el trabajo pueden provocar también insomnio. Una visita al médico puede ayudarle a determinar cuáles son los problemas que le afectan y si es necesaria alguna medicina para ayudarle a descansar. Pero a los 58 años de edad es importante también vigilar otro tipo de situaciones, tales como alta presión, diabetes, alto colesterol, que son problemas que pueden estar presentes y no presentar ninguna molestia.

• LA RODILLA ES UNA DE LAS ARTICULACIONES QUE MAS PROBLEMAS TRAE A MEDIDA QUE AVANZAMOS EN EDAD

P.- Tengo un problema que me preocupa en mi rodilla izquierda. Hace dos semanas he perdido la sensibilidad. Tengo 37 años de edad, mido 1.60 m. y peso 180 libras.

R.- El problema de las rodillas es muy común. Esta es una de las articulaciones que más problemas presenta a medida que vamos avanzando en edad. Hay que considerar que todo el peso del cuerpo recae sobre ellas, especialmente cuando nos agachamos, de modo que es una articulación que trabaja mucho. La razón por la cual cuando doblamos las piernas no hay dolor en ellas es porque el hueso que va desde la cadera hasta la rodilla no toca al hueso que va de los tobillos a la rodilla, porque en medio de los dos se encuentra un cartílago. Pero con los años y con el uso, ese cartílago se va desgastando y llega un momento en que ya los dos huesos comienzan a friccionarse, y eso produce malestar, inflamación y dolor.

En este caso, en que esta persona tiene sólo 37 años, podría pensarse que éste no tendría que ser el caso. Sin embargo, en los consultorios médicos se están viendo cada vez más personas con problemas en las rodillas a muy temprana edad, sobre todo en aquéllas que han estado con sobrepeso la mayoría de sus años, o personas que han trabajado en el campo y han tenido que estar agachados por mucho tiempo.

Existe tratamiento para ello, hay medicamentos excelentes que ayudan a mejorar este tipo de molestias, y como recomendación general, siempre hay que mantenerse activo.

Esta recomendación no es sólo para este problema; muchas son las razones por las que siempre insistimos en ello. El metabolismo del cuerpo va disminuyendo con los años, entonces tendemos a gastar menos calorías y ello nos lleva a ganar peso. Además, nos movilizamos menos y los problemas en las articulaciones aumentan. Al irse desgastando los cartílagos de las diferentes articulaciones, el aumento de peso hace que los huesos se aproximen más y hay más posibilidades de sentir molestias y dolor. Por eso es tan importante mantener un buen peso, mantenerse activo e ingerir menos carnes rojas, porque uno de los productos de desecho de las carnes rojas es el ácido úrico, y muchas de las causas de la artritis, que también trae dolor en las articulaciones, es por exceso o acumulación de ácido úrico. Por eso es recomendable ingerir alimentos menos tóxicos, más productos naturales, más granos, más frutas, más verduras, y evitar los alimentos fritos o que tengan un alto contenido en grasas.

