Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ERICIPELA ES UNA INFECCION QUE AFECTA EL TEJIDO SUBCUTANEO

P.- Me acaban de detectar una ericipela. Ya me la he tratado, me dieron antibióticos fuertes, me siento un poco mejor, pero no se erradica por completo. Yo quisiera saber cuánto tiempo lleva curarse de esta bacteria.

R.- La ericipela es producida por una bacteria que se llama estreptococo. Es una infección que afecta el tejido subcutáneo, o sea el tejido que está por debajo de la piel. El antibiótico de elección para tratar estos casos es la penicilina. Ultimamente se está utilizando una combinación de ampicilina con otro medicamento que hace que ésta sea un poco más fuerte en su trabajo. La ampicilina por sí sola tiene una incidencia de resistencia muy alta, o sea que en un 40% de los pacientes no va a ser efectiva porque se ha usado por mucho tiempo y ya se ha creado resistencia. Sin embargo, cuando se usa combinada los resultados son excelentes.

Usualmente se necesita tomar antibióticos por unos diez días. En algunos casos hay que investigar cuál es la causa, saber por qué el paciente desarrolló ericipela, ya que a veces son personas que tienen faringitis o amigdalitis, y tienen estreptococos. Otras veces se deben a arañazos o piquetes de insectos en cualquier parte de la piel que se infectan con estreptococos. Es necesario recordar que la ‘casa’ donde viven los estreptococos es nuestra piel. La razón por la cual, cuando a uno le van a poner una inyección o lo van a operar, hay que limpiar muy bien el área es para apartar esta bacteria para que no vaya a entrar cuando se abre la piel.

En general, entonces, la ericipela se cura con antibióticos, aunque es necesario mencionar también que a veces puede traer complicaciones. Cuando el tratamiento no se realiza bien, o se hace a medias, el aparato inmunológico va a generar ciertas sustancias para matar al estreptococo, que después de hacerlo, van a quedar circulando en la sangre y dañan el grumérulo, que es la unidad funcional del riñón, produciendo una glumérulonefritis, que precisamente se llama glumérulonefritis post- estreptocócica. Esto daña al riñón, aunque afortunadamente no es algo que se vea con frecuencia porque la mayoría de la gente acude rápido a la consulta médica.

• ES COMUN LA ASOCIACION DE LAS MANCHAS EN LA PIEL CON EL SINDROME DE RESISTENCIA A LA INSULINA

P.- Estoy preocupado porque me ha salido un mancha bastante grande en la espalda. Es redonda, no muy oscura y me produce comezón. ¿Qué puede ser?

R.- En primer lugar digamos que lo que sea no es normal y necesita ser investigado. Las decoloraciones en la piel pueden ser manifestaciones de muchas cosas. Algo muy común y que ya hemos mencionado varias veces, es la asociación de las manchas en la piel con el síndrome de resistencia a la insulina. Este síndrome se presenta normalmente en personas obesas y que tienen familiares con diabetes. Lo que se produce es un aumento en la producción de insulina, que a su vez produce aumento del colesterol, de los triglicéridos, del ácido úrico y de otra serie de sustancias que son nocivas para la salud y circulan en la sangre. Todo ello ocurre sin que el paciente se de cuenta porque en principio no hay ninguna molestia. Con el tiempo comienzan a aparecer datos físicos de este trastorno, y uno de esos datos son manchas oscuras en la piel, especialmente alrededor del cuello, en las axilas, en el área inguinal, en los codos, en las rodillas, los tobillos, a veces los nudillos de la mano, y en algunos casos, en otras áreas, como los cachetes o la espalda.

Si bien ésta es sólo una de las causas es una de las más frecuentes, por lo que mi recomendación es consultar con el médico.

