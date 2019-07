Revelan el ‘line-up’ para “Tecate Catrina Music Fest 2019”

McAllen.- En todos los rincones del mundo, México es reconocido por la riqueza de sus tradiciones, en especial de aquellas relacionadas con la vida más allá de la muerte y de las cuales se desprende un espléndido compendio de rituales y expresiones culturales en diversas latitudes del territorio mexicano; es por esto que en noviembre llega a McAllen un festival que trae un pedacito de México que espera consolidarse como un espacio en donde las expresiones artísticas y las tradiciones culturales se encuentren en el Día de Muertos.

El Valle de Texas vivirá una celebración única, llena de exponentes nacionales e internacionales de música, que se reunirán en torno a la tradición mexicana que transforma la pérdida y la tristeza asociada con la muerte.

Los directivos de First Row Production, encabezados por su presidente, Nora Dávila y el Director General, Alberto Alcazar, le dieron la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación de la localidad, e invitados especiales, durante la rueda de prensa convocada para anunciar el «Line Up» de lo que será el Primer Festival de Música y Artes del Valle de Texas denominado «Tecate Catrina Music Fest 2019 Día de Muertos», encabezado por la banda mexicana Caifanes, considerados parte importante del catálogo dorado del llamado rock en español.

«Me complace presentarles nuestro Tecate Catrina Music Fest, este 2 de noviembre. Es un festival que estará compuesto de diversas actividades, pero su estructura y columna vertebral es por supuesto la música. Parte de las actividades que tendremos se componen de concursos de catrinas, de mejores ofrendas, artesanías típicas del Día de Muertos en la fuente del Oval Park del McAllen Convention Center; también habrá unas trajineras al estilo de Xochimilco, con flores multicolores, bailes folklóricos, artistas urbanos y un sin fin de actividades que iremos revelando poco a poco, pero la cereza del pastel son los 12 artistas que se presentarán en los dos escenarios imponentes durante más de 12 horas continuas en el McAllen Convention Center Festival grounds», dijo Alcazar.

La Castañeda, una banda que muchas de sus canciones llegan a tener un tinte oscuro y misterioso, reflejando en sus letras una imagen propia que se relaciona en torno a la locura del ser humano y todo aquello que puede provocarla, forma parte del repertorio musical del festival junto con Genitallica, creadores de polémicas melodías mezcladas con toques de rock, rap y funk; Víctimas del Dr. Cerebro, Jenny and the Mexicats, Inspector, Too Many Zooz, Ximena Sariñana, la banda puertorriqueña Cultura Profética, además de Fobia, Zoé y celebrando 50 años de carrera artística, el Tri de Alex Lora, grupo pionero del rock and roll original en español.

Durante la conferencia de prensa, los promotores anunciaron su alianza con la marca de cerveza más emblemática en México, Tecate, una marca de cerveza mexicana propiedad de Heineken con más de 70 años de experiencia en la industria cervecera y que se caracteriza por la innovación en sus empaques, siendo la primera cerveza en lata en México.

La directora del Centro de Convenciones de McAllen, Yajaira Flores manifestó en la conferencia: «Para el Centro de Convenciones es un orgullo poder presentar un evento de este tipo; uno de nuestros objetivos es poder enriquecer nuestra cultura y traer eventos que también generen un impacto económico, llenando nuestros hoteles, restaurantes e impulsando y desarrollando el turismo en la ciudad. Este evento que estamos presentando el día de hoy, llena esas expectativas y más, es un evento nuevo que trae cultura, que promete generar turismo, atrayendo a gente de México y de Estados Unidos. El día de hoy me enorgullece ver el crecimiento de una organización que yo en lo personal admiro mucho, First Row Productions. Hace exactamente 10 años conocí a Alberto Alcazar, uno de los ejecutivos de la empresa; se vino a McAllen con sueños de cambiar la industria de la música en McAllen, y desde ese día hemos hecho más de 50 conciertos juntos, pero aun más importante, esta compañía se ha vuelto nacional, trayendo más de 300 conciertos a Estados Unidos, conectando a más de un millón de personas con experiencias increíbles», señaló Flores.

La temática de la venta de boletos será por fases, siendo la primera fase la denominada Early Bird, con un costo de $95 dólares boleto general y el VIP, con costo de 180. Este miércoles es la pre-venta, de diez de la mañana, a las diez de la noche y podrán acceder a la venta de boletos a través de Ticketmaster.com con el código: TECATE y la venta general para este festival será a partir del viernes 2 de agosto a las diez de la mañana, en línea o ya sea en las taquillas del McAllen Convention Center o del Performing Art Center.

Comparte tu opinión.