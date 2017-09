Sebastián Rulli, orgulloso de interpretar un personaje distinto en Televisa

* El actor será un padre amoroso en la telenovela “Papá a toda madre”

México, (Notimex).- El actor Sebastián Rulli comentó que se siente identificado con su personaje en la nueva telenovela “Papá a toda madre” pues explicó que, al igual que en la historia, ama profundamente a su hijo.

“Puedo entender a cualquier padre, he estado divorciado y me ha tocado hacer muchas cosas para él. Entonces sí tengo empatía con mi personaje en el sentido de que a veces habrá situaciones en las que tengo que ser también mamá, así que no es nada fácil y se valora muchísimo”, señaló.

A su vez, Rulli dará vida a un hombre con una personalidad totalmente ajena a él, en la que tendrá toques de comedia, aunque aclaró que no está haciendo algo chistoso, sino un melodrama con situaciones que pueden causar gracia.

Indicó que los personajes no querrán hacer reír intencionalmente, sino que encontrarán situaciones en las que su reacción será la que haga llegar el mensaje de la trama.

“En lo personal me siento orgulloso de estar haciendo algo nuevo en Televisa, que siempre se criticaba por hacer refritos, en este caso está innovando, estoy seguro que les va a encantar, estamos dando lo mejor”, afirmó.

Opinó que las comparaciones con proyectos de otras televisoras serán muy difíciles, ya que ese es nuevo, no un “remake”, por lo que será diferente a los demás.

“Estamos haciendo un gran equipo con la intención de mostrar algo que vale la pena, que son los valores de la familia”, enfatizó, y refirió que su pareja Angelique Boyer lo apoya totalmente en esa nueva aventura.

