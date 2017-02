Seis consejos tributarios si trabaja por cuenta propia

Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia suelen obtener ingresos mediante el ejercicio de una profesión o negocio. Aquí hay seis consejos importantes del IRS para los trabajadores por cuenta propia:

• Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia. Trabajadores por Cuenta Propia y Contratistas Independientes son dos ejemplos de trabajadores por cuenta propia. Los impuestos del empleado por cuenta propia pueden ser complejos.

• Impuestos estimados. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia generalmente necesitan hacer pagos de impuestos estimados. Vea la Publicación 505, Retención del impuesto e impuesto estimado (en inglés), tiene los detalles acerca de cómo hacer estos pagos.

• Anexo C o C-EZ. Los contribuyentes que trabajan por cuenta propia deben presentar el Anexo C, Ganancia o Pérdida del Negocio (en inglés), o el Anexo C-EZ, Ganancia Neta por Negocio (en inglés), con su Formulario 1040. Para gastos de menos de $5,000, use el Anexo C-EZ. Las instrucciones de cada formulario proporcionan las reglas para qué formulario usar.

• Impuestos por cuenta propia. Para aquellos que obtienen ganancias, puede que sea necesario pagar el impuesto por cuenta propia. El impuesto de trabajo por cuenta propia incluye los impuestos del Seguro Social y Medicare.

• Deducciones permitidas. Los contribuyentes pueden deducir algunos gastos (en inglés) que pagaron para ejecutar su negocio que son tanto ordinarios como necesarios. Un gasto ordinario es común y aceptado en su industria. Un gasto necesario es uno que es útil y apropiado para su comercio o negocio.

• Cuándo deducir. En la mayoría de los casos, podrá deducir gastos en el mismo año que los pagó o incurrió. Sin embargo, algunos de los costos se deben capitalizar. Esto significa que puede deducir una parte de los gastos durante un período de años.

Todos los contribuyentes deben guardar una copia de su declaración de impuestos. A partir del 2017, los contribuyentes que usan un programa tributario por primera vez pueden necesitar el monto del ingreso bruto ajustado (AGI) de su declaración de impuestos del año anterior para verificar su identidad. Los contribuyentes pueden obtener más información acerca de cómo verificar su identidad y firmar electrónicamente las declaraciones de impuestos en Verifique su declaración de impuestos después de presentar electrónicamente

Comparte tu opinión.