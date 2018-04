Seminario sobre la Relación Bilateral México-Estados Unidos y el TLCAN

Por José Coronado

Pharr.- El viernes seis de abril por la mañana, el Consulado de México en McAllen y la Ciudad de Pharr realizaron el “Seminario del RGV sobre la Relación Bilateral México-Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, con la colaboración de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), Capítulo RGV.

En el seminario, que tuvo como sede el Centro de Eventos de la Ciudad de Pharr, se reunieron actores económicos, sociales y políticos claves de la región en relación con el Tratado.

El propósito del seminario fue enviar un mensaje conjunto, positivo y contundente de la Región del Valle del Río Grande, en el que se destacaron los enormes beneficios generados por el TLCAN y de la vigencia de dicho acuerdo. Asimismo, permitió confirmar la cercana y constructiva relación de amigos, socios y vecinos que mantienen las naciones mexicana y estadounidense, que se concreta en los intensos intercambios que tiene lugar cada día en esta zona fronteriza.

En dicha jornada se firmó la “Declaración del Valle del Río Grande sobre el TLCAN”, resultado de las deliberaciones sostenidas entre legisladores, empresarios, autoridades y sociedad civil participantes, así como de destacados académicos de México y Estados Unidos. En el documento se alienta el buen entendimiento y el libre comercio en el marco de este acuerdo con más de dos décadas de existencia y que ha traído enormes beneficios y oportunidades a los países miembros.

La reunión se inició con un mensaje del alcalde Ambrosio Hernández, quien destacó la importancia de abordar temas que son importantes para el desarrollo local, regional y de ambos países, dando al bienvenida a todos los participantes en el seminario.

El cónsul de Estados Unidos en Matamoros, por su parte, refirió la importancia que reviste el abordar los temas relacionados con aspectos muy importantes del comercio bilateral y del Tlcan, poniendo de manifiesto los grandes beneficios que ese tratado ha aportado, así como la necesidad de revisarlo, como está ya ocurriendo.

Panelistas

Entre las personalidades que participaron en el seminario figuran María Cristina Garza, catedrática de la UNAM; Gabriela Siller, catedrática del ITESM; Eugenio Salinas, de Room next Door nafta; Salvador Contreras, catedrático e investigador de la UTRGV y Carolina Mayss, del Departamento de Transportes de Texas.

Todos ellos expusieron su particular punto de vista sobre los antecedentes, situación actual y escenarios probables sobre la revisión del Tlcan que se lleva a cabo actualmente.

Tuvieron lugar, asimismo, foros con la participación de personalidades y asistentes que fueron moderados por Fulvio Garduño, de AEM y Daniel Garza, de Libre Iniciativa.

Mensaje del Cónsul de México en McAllen, Eduardo G. Bernal

“Dr. Ambrosio Hernández, Alcalde de la ciudad de Pharr, el Gobierno de México le expresa por mi conducto su agradecimiento por todo el apoyo que brindó para la realización de este seminario, que busca principalmente, con las aportaciones de todos, mejorar la conductividad de la región a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; asimismo, agradezco a su equipo de trabajo, a los comisionados y al City Manager, Juan Guerra, por todo el apoyo para hacer este evento posible; le doy la bienvenida al Cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Otto Hans Van Maerssen; autoridades que nos acompañan, distinguidos legisladores, alcaldes, presidentes municipales, panelistas, empresarios y amigos asistentes”, expresó el diplomático.

“Agradezco su valiosa presencia el día de hoy en que llevamos a cabo el seminario en un momento clave ya que estamos a un par de días para el reinicio de la octava rueda de renegociaciones del tratado, en donde esperamos todos, en una relación constructiva y abierta, superar diferencias y enfrentar retos comunes para llegar a acuerdos que mejoren el desarrollo principal de esta región, salvaguardando siempre los intereses nacionales, la soberanía y la dignidad de las tres naciones. Este seminario constituye una contribución completa de los residentes de esta región en un espacio abierto a la reflexión sobre las oportunidades y beneficios que ha generado el tratado de libre comercio, conocer a través de nuestros panelistas el estado que guardan las negociaciones y los escenarios posibles que se preven.

“No concibo una frontera sin el NAFTA; el cruce de personas y el comercio une a ambos países no sólo en lo comercial, sino también en lo familiar. Este foro recogerá las inquietudes de los actores económicos, políticos y sociales sobre el tratado de libre comercio, lo que pasa día a día en nuestra comunidad fronteriza, por ello las conclusiones del seminario que denominaremos Declaración del Valle del Río Grande sobre el TLCAN, texto que será transmitido a la ciudad de México y a Washington, D.C. para su debida atención.

“El TLCAN es un acuerdo comercial que ha probado que funciona muy bien, principalmente en el Estado de Texas y en particular en la región del Valle del Río Grande; lo demuestra el desarrollo que se ha tenido en más de dos décadas de su aplicación, generando una derrama económica que supera los 187 mil millones de dólares. Sabemos que los vínculos entre ambas naciones van más allá de lo comercial y económico, nos unen lazos históricos, de cultura, incluso de familia, así lo prueban las más de mil empresas mexicanas establecidas en Texas y los más de 20 mil empleos directos que generan día a día”, agregó.

México y Estados Unidos, unidos, mantenemos relaciones de vecinos, socios y amigos y estamos convencidos de que el TLCAN es un acuerdo comercial que puede modernizarse en un plano de beneficio para todas las partes, por ello México ve en la renegociación del Tratado de Libre Comercio la oportunidad y responsabilidad de renovar la asociación comercial estratégica de Norteamérica que es el área de libre comercio más grande del mundo y estima que es posible lograr un espacio de oportunidad y de competencia con un comercio regional, incluyente y preparado para los desafíos del futuro, que brinde estabilidad y certidumbre a las inversiones del comercio de esta región. Precisamente es en este contexto que México participará en las renegociaciones del TLCAN con un ánimo de buena fe, de forma seria y constructiva, desde luego siempre teniendo presente el interés nacional y buscando un resultado de ganar para todas las naciones”.

“Este seminario abre el espacio a la discusión sobre el futuro comercial y económico de la región. Estoy seguro que un espíritu de entendimiento mutuo y de disposición hará encontrar fórmulas de avenencia que permitirán contar con un tratado de libre comercio del siglo 21. La amistad se da en distintas etapas de la vida, diferentes grados de importancia y trascendencia; la historia de la relación México y Estados Unidos ha sido de amistad, de respeto, de solidaridad y de inteligencia, concluyó con una frase que decía Albert Camus sobre la amistad “No camines delante de mí, porque puede que no te siga, no camines detrás de mí, porque puede que no sea un guía, sólo caminemos juntos y seamos amigos”, así deberá ser siempre la relación de México y Estados Unidos”, concluyó.

