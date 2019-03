Senadora republicana de EUA denuncia violación cuando era militar

Washington, (Notimex).- La senadora republicana por Arizona, Martha McSally, la primera mujer piloto de Estados Unidos que participó en misiones de combate, dijo hoy en una audiencia en el Senado sobre abusos sexuales en las Fuerzas Armadas que “un oficial de la Fuerza Aérea me violó”.

En su testimonio durante una audiencia dentro del comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara Alta, que justamente abordaba casos de abuso sexual en el sector militar, McSally dijo que el ataque fue consumado cuando ella pertenecía a la Fuerza Aérea.

“También soy una sobreviviente de abuso sexual en las fuerzas armadas”, dijo la política, quien reconoció que no hizo la denuncia en su momento, según su testimonio difundido por la cadena televisiva Univisión.

“Como muchas víctimas, sentí que el sistema me estaba violando una y otra vez, pero no renuncié, decidí quedarme”, indicó visiblemente afectada mientras relataba los hechos.

“Hemos recorrido un largo camino para detener el abuso sexual en las fuerzas armadas, pero tenemos un largo camino por recorrer”, agregó McSally, quien se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de coronel tras 26 años de servicio.

La senadora reservó la identidad del atacante: “me quedé en silencio durante muchos años, pero más adelante en mi carrera, mientras los militares lidiaban con los escándalos y sus respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas supieran que yo también era una sobreviviente”, confesó.

Con voz entrecortada por el llanto, McSally dijo que se horrorizó por “la forma en que se manejó mi intento de compartir en general mis experiencias. Casi me separé de la Fuerza Aérea a los 18 años de servicio por mi desesperación. Como muchas víctimas, sentí que el sistema me estaba violando una y otra vez”.

