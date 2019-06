Shalim Ortiz se adaptó a la perfección de Eva Longoria en “Grand hotel”

México, – (Notimex).- Para el actor puertorriqueño Shalim Ortiz participar en la serie “Grand hotel” ha sido un gran reto, pero más aún cuadrarse a la perfección de Eva Longoria, quien es una de las productoras y además dirigió algunos capítulos.

“Eva es un gran ser humano con una carga de energía impresionante. Aunque contagia con su actitud positiva también es una mujer muy profesional y partidaria de la perfección. En cada llamado exigía que los actores llegáramos lo más preparados posible”, platicó a Notimex.

Ese es el tipo de retos que gustan al actor, por ello aceptó la invitación que agradece como un gran regalo.

“Tuve que adaptarme a la perfección de Eva y exigirme al máximo. Ojalá al público le guste el trabajo que hicimos”, confió.

Shalim Ortiz interpreta el personaje de “Mateo”, el encargado del hotel donde ocurren situaciones rodeadas de misterio. El papel tiene relación directa con “Santiago Mendoza” (Demian Bichir), el dueño del lugar y con quien antagoniza en diversas ocasiones.

“Grand hotel” es la versión estadounidense de la afamada serie española “Gran hotel”, que ha sido adaptada en varios países.

“Vi muy poco de las series anteriores antes de empezar las grabaciones. Cuando concluimos el rodaje vi un poquito más, pero siempre tuve claro que yo haría un papel diferente a lo establecido, que empezaría de cero”.

Más que memorizar actitudes de “Mateo” en otras producciones se preocupó por indagar en su pasado para así comprender mejor los momentos por los que atravesaría en los diversos episodios. Ensayó mucho sus escenas y que cuando llegó el momento de grabar el capítulo piloto padeció una crisis de ansiedad.

A diferencia de versiones que se han producido en otros países “Grand hotel” es una serie ambientada en Miami, Florida, de la época actual y aunque se juega con el contenido, la historia parte de la misma premisa: la desaparición de una mujer.

Aunque Shalim también es cantante y ha grabado dos discos, esa faceta continuará en pausa debido a que en la actuación halló una manera para explotar su talento y lo tiene contento.

Además de su participación en “Grand hotel”, el hijo de la actriz Charytín Goyco y del productor Elín Ortiz estudia dos proyectos de cine que podrían realizarse en julio.

“Las cosas no se me han dado fáciles, he tenido que luchar mucho para llegar a donde estoy. Siento que apenas estoy arrancando y todavía tengo mucho que aprender”, compartió.

Comparte tu opinión.