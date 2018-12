Sin fondos para el muro, Trump amenaza con cerrar frontera con México

Washington, (Notimex).- La disputa por los fondos para construir el muro podría alcanzar proporciones internacionales tras la amenaza de este viernes del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar la frontera con México si los demócratas mantienen su negativa a incluir en el presupuesto una partida para el muro.

“Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los obstruccionistas demócratas no nos dan el dinero para terminar el muro y también cambian las ridículas leyes de inmigración a las que nuestro país está sometido”, señaló Trump en un mensaje en Twitter.

El amago del mandatario se produjo mientras el cierre de gobierno enfilaba a prolongarse hasta el próximo año, luego que el Congreso se declaró en receso desde el jueves, sin visos de una pronta solución que parece quedará en manos de la próxima legislatura.

Se espera que el Senado reinicie labores el lunes próximo, mientras que los legisladores de la Cámara de Representantes serán notificados con 24 horas de anticipación si deben volver a Washington.

Trump demanda cinco mil millones de dólares al Congreso para iniciar los trabajos de construcción del muro en la frontera con México, pero los demócratas han dejado en claro su negativa, ofreciendo una partida de mil 600 millones de dólares, la cual es rechazada por Trump como insuficiente.

El mandatario aprovechó para renovar sus críticas contra el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC), asegurando que su país pierde más de 75 mil millones de dólares al año por el acuerdo, sin contar el dinero del trasiego de drogas.

Por ello, argumentó que un eventual cierre de la frontera con México, sería para él “una operación de ganancia”.

“Vamos a construir un muro o cerrar la frontera sur. Traer de regreso nuestra industria del automóvil de nuevo a Estados Unidos donde pertenece. Regresar al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y empleos fueran enviados tan tontamente a México”, insistió.

Trump acusó igualmente a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador de no hacer nada para detener la migración irregular hacia Estados Unidos, pese a la asistencia que reciben para atender sus causas.

“Se dice que una nueva caravana se está formando en Honduras y ellos no están haciendo nada sobre ello. Vamos a cortar toda la ayuda a estos tres países que han estado aprovechándose de Estados Unidos”, precisó.

