Slayer llega a la Bert Ogden Arena en su gira de despedida

La banda de trash metal estadounidense Slayer llega al escenario de la Bert Ogden Arena, el 7 de mayo del 2019, en su gira de despedida, tras casi 37 años de carrera. La era de Slayer, una de las mejores bandas de trash/metal/punk de todos los tiempos, dice adiós.

Nacida en Los Ángeles al inicio de la década de 1980, Slayer se caracterizó por hacer un metal donde destacan los intensos y melancólicos acordes de guitarra.

La que será la quinta etapa de despedida en Norte América, arrancará el 2 de mayo de 2019 en el Ak-Chin Amphitheater en Phoenix, Arizona. 16 espectáculos en los estados del sur y luego en la costa este, que culminan en el Anfiteatro Xfinity Center en Mansfield, Massachusetts, el 25 de mayo. Lamb of God, Amon Amarth y Cannibal Corpse apoyarán a Slayer en todas las fechas.

“Nos complace anunciar que Lamb Of God acompañará a Slayer en otra etapa de su gira mundial de despedida. Esto es algo real y no se lo pueden perder. El heavy metal está vivo, únete a las voces de las grandes multitudes que llenan los estadios y los anfiteatros de todos los lugares en los que hemos estado. Ha sido inspirador ver la energía y la dedicación de los fanáticos para apoyar a los reyes del metal. Que Lamb Of God haya sido tan bien recibido es todo un honor y estamos muy agradecidos de unirnos a ellos en otra ronda”, dijo Mark Morton, guitarrista de la banda estadounidense de heavy metal “Lamb Of God”.

“Estamos muy emocionados de salir a la carretera con Slayer de nuevo. No es ningún secreto que Slayer es una de nuestras bandas favoritas y aunque es triste ver a una banda tan legendaria e influyente retirarse, es un honor haber sido invitados a ser parte de su gira de despedida”, señalaron los integrantes de Amon Amarth. Por su parte, los miembros de Cannibal Corpse comentaron: “Nos sentimos sumamente honrados de compartir el escenario con Amon Amarth, Lamb of God y, por supuesto, Slayer esta primavera en su gira de despedida. Ser parte de este evento histórico será algo que nunca olvidaremos”.

Posteriormente, la gira de despedida continuará en Europa, donde visitarán países como Polonia, Suecia, Hungría, Alemania, Austria y Reino Unido, entre otros.

