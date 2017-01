“Star Wars” sigue en primer lugar de taquilla en cines de EUA

Los Ángeles, (Notimex).- “Star Wars” se mantuvo por tercera semana consecutiva en el primer lugar de la taquilla en cines de Estados Unidos al recaudar otros 64 millones de dólares, reportaron fuentes de la industria fílmica.

Con este ingreso “Rogue One: Una historia de Star Wars” ha totalizado una taquilla doméstica de 439 millones 700 mil dólares desde su estreno el 16 de diciembre en Estados Unidos.

Se espera que “Star Wars” supere en los próximos días a la taquilla que en 2016 recibió “Finding Dory”, de Disney Pixar, que ingresó en su taquilla total 486 millones 300 mil dólares.

De igual forma se prevé que “Star Wars” sea la primer cinta en rebasar la cifra de la taquilla doméstica de los 500 millones de dólares.

En segundo lugar se mantuvo la cinta animada “Sing”, con 56 millones 400 mil dólares, para totalizar 180 millones de dólares.

“Passengers”, de Sony estelarizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt, recaudó otros 20 millones 700 mil dólares para un total de 66 millones y lejana aún de su costo de producción de 120 millones de dólares.

En cuarto sitio se ubicó ”Moanna”, con 10 millones 900 mil dólares, seguido por “Why Him”, con 10 millones 600 mil dólares, y “Fences”, con 10 millones 45 mil dólares.

La comedia musical “La La Land” ingresó nueve millones 530 mil dólares, seguida por “Assassin’s Creed”, con ocho millones 600 mil dólares, y “Manchester by the sea”, con cuatro millones 439 mil dólares.

La lista de los 10 grandes filmes del fin de semana fue cerrada por “Collateral beauty”, con cuatro millones 150 mil dólares.

Comparte tu opinión.