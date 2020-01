STC: experiencia de unión para algunos graduados recientes

McAllen.– Asistir a South Texas College juntos les brindó a los esposos, José y Christabel Jasso, la oportunidad de planificar el futuro de su familia mientras se unían como pareja.

Al graduarse al mismo tiempo con el mismo grado, un Bachillerato en Tecnología Aplicada en Gestión de Tecnología (BAT-TGMT), ambos mencionan que la experiencia los acercó y les permitió motivar a sus propios hijos a tener éxito.

«Nuestras conversaciones se relacionaron con la escuela y comenzamos a establecer vínculos en diferentes niveles», dijo José sobre asistir a la universidad con su esposa. “Nuestras conversaciones cambiaron, ya fuera sobre la escuela o nuestras tareas; mi esposa fue una gran ayuda cuando se trataba de hacer las cosas. Sabemos que ésta es nuestra vida ahora».

Actualmente, STC emplea a José como instructor en el programa de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC & R). Christabel ha trabajado en el ramo bancario durante los últimos 13 años.

Intentando completar su licenciatura durante los últimos 10 años, Christabel dice que hizo malabares con las clases de medio tiempo pero que nunca pudo terminar. Todo eso cambió cuando José descubrió que el BAT-TMGT estaba basado en la competencia, lo que significa que les permitía hacer la prueba fuera de las clases en lugar de quedarse un semestre completo. Esto les permitió graduarse antes, ahorrando tiempo y dinero.

Los Jasso dicen que pudieron obtener su licenciatura en un año y medio, y ahora buscarán obtener su Maestría en Administración de Empresas probablemente en la Universidad de Texas-Valle del Río Grande.

«Podría relacionarme con la información que recibí mientras estudiaba para mi licenciatura porque he estado en el banco durante mucho tiempo», dijo Christabel. «Tenía un punto de vista diferente con respecto a los negocios, por lo que me dio una idea cuando me di cuenta de que ser supervisor es diferente de ser gerente, y me hizo comprender los cambios y las estrategias utilizadas para implementarlos».

STC otorgó 2.969 grados en tres ceremonias el 14 de diciembre. La universidad otorgó 321 títulos de licenciatura, 691 grados de la División de Negocios, Seguridad Pública y Tecnología durante la ceremonia de las 9 a.m.

STC confirió 1, 155 grados de la División de Artes Liberales y Ciencias Sociales en la ceremonia de la 1 p.m. y luego otorgó 547 grados de la División de Enfermería y Salud Aliada y 255 graduados de la División de Matemáticas y Ciencias a las 5 p.m.

«Este es el día que los honramos, nuestros graduados. Estamos aquí para celebrar su graduación. Todos nosotros en South Texas College, la Junta de Síndicos, nuestra facultad, personal y administración sobresalientes nos unimos para extender esta bienvenida», dijo a los graduados la presidente de STC, Dra. Shirley A. Reed.

Comparte tu opinión.