Subir de peso para hacer un personaje deprimió a Fernanda Castillo

México, (Notimex).- La actriz mexicana Fernanda Castillo reveló que subir 12 kilogramos para interpretar el personaje de “Tami” en la película “Dulce familia” la deprimió en demasía y le afectó en las rodillas.

“Cuando te vas de vacaciones y comes todo lo que te encuentras, dices: ‘Ay, estos kilos ¿de dónde salieron? El problema es que, en mi caso, cada kilo lo subí de manera consciente y me afectó porque me dolieron las rodillas. Además me sentí muy cansada y deprimida, fue un proceso duro”, compartió.

Sin embargo, dice estar orgullosa por haberlo logrado, pues significó un reto en su carrera y también en lo personal ya que debió incrementar esa cantidad de kilogramos en tan sólo tres meses.

“Al concluir las grabaciones de la serie ‘Enemigo íntimo’, en febrero de 2018, comencé con el proceso y a la fecha no logro volver a como estaba, pero ahí la llevo. Lo que pasa es que todavía no he aprendido a tenerle paciencia a mi cuerpo”.

Dijo que al transcurrir de los días se comunica con su organismo diciéndole: “Tú te rifaste con la friega que te metí a la hora de subir 12 kilos, no me puedo poner ruda contigo y ser intransigente. Estoy trabajando la paciencia, a quererme más y escucharme más, ha sido poco a poquito”.

Una vez que logró su objetivo Fernanda Castillo recordó que sus conocidos le decían que no parecía ella, incluso su pareja sentimental, el actor Erik Hayser, se llenó de orgullo, pues sabía que el esfuerzo había valido la pena.

“Cuando me decían que no era yo les respondía que Fernanda, la actriz, dio el sí y no le preguntó a la otra persona dentro de mí si quería hacerlo o no. Erik es un Dios, me dijo que pesara lo que pesara me vería hermosa, fue un excelente compañero”.

Castillo, afamada por su papel de “Mónica Robles” en la serie de televisión “El señor de los cielos”, recordó que cuando el director de “Dulce familia”, Nicolás López, le hizo la propuesta, aceptó porque la historia tenía que ver con desórdenes alimenticios y la obesidad que tanto adultos como niños y niñas padecen en México.

“Es problema grave porque no sabemos cómo alimentarnos y una vez excedidos en peso admitimos la gravedad, pero tampoco hacemos nada para nivelarlos y mejorar nuestro estado de salud”.

“Dulce familia” es una comedia fílmica acerca de cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos, desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. “Tami” (Fernanda Castillo) se somete a torturas inimaginables para bajar 10 kilos en dos meses y poder entrar en el vestido de novia que usó su madre.

En esa misión la acompañarán sus hermanas interpretadas por Regina Blandón y Paz Bascuñán, así como su amarga madre a la que encarna Florinda Meza. El resto del elenco lo integran Vadhir Derbez. La corrida comercial de la película iniciará el 10 de mayo.

