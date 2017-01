Sustitutos de azúcar pueden afectar función renal

Hermosillo, (Notimex).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a evitar el uso de sustitutos de azúcar de cualquier tipo o marca, ya que a largo plazo podrían traer complicaciones en la función renal del organismo.

El coordinador auxiliar en Salud Pública de la delegación del IMSS en Sonora, Daniel Pérez Medina, explicó que al ser un aminoácido extraído de alguna proteína, satura el organismo y hace que los riñones se esfuercen para desecharla.

Aunque parece insignificante, destacó, el uso de sustitutos de azúcar distribuidos en sobre en pequeñas porciones, afecta la calidad de vida de la población, ya que por una parte, el azúcar es fuente de energía y por otra, debe medirse su consumo.

“Sobre a sobre pareciera no causar ningún efecto en nuestro cuerpo y sí ayuda a no consumir tanta azúcar, pero si hablamos a largo plazo, es ahí cuando puede cobrar un precio en la función renal”, advirtió.

Dijo que aun y cuando los sustitutos de azúcar se usan solamente para dar un buen sabor a los alimentos y se consume principalmente por las personas que padecen diabetes, en ellos el uso puede ser fatal por la enfermedad degenerativa que padecen.

El especialista indicó que aquellas personas que padecen algún otro tipo de enfermedades, sobre todo en riñón, deben acudir con su médico familiar para que su consumo sea valorado, además de conocer marcas que no merman su salud.

Pérez Medina llamó a la población para que regule el consumo diario de azúcar no sólo en el café o bebidas que toma, sino en el pan o el refresco que ingiere en el desayuno, comida y cena, complementándolas con ejercicio.

Son cinco tipos de sustitutos que se recomienda su consumo y son los que están compuestos de sacarina, aspartame, sucralosa, neotame y el acesulfame que brindan sabor, no causan caries y no aportan calorías, finalizó.

