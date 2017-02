Técnico Zidane confía en mantener cima de Liga de España con Real Madrid

Madrid, (Notimex).- El francés Zinedine Zidane, director técnico del club Real Madrid, confió en que sus dirigidos mantendrán el liderato de la Liga de España, pese al poco tiempo de recuperación, cuando enfrenten a Unión Deportiva Las Palmas, en compromiso por la fecha 25.

“Tenemos un partido cada tres días y sabemos la importancia de cada encuentro. Estamos preparados. Siempre necesitas más tiempo para la recuperación, pero es así y tenemos que aceptarlo. Vamos a jugar mañana y estamos listos”, aseguró el timonel “blanco”.

La escuadra “merengue” contará con menos de 72 horas de descanso previo a su duelo ante Las Palmas, luego del complicado partido que enfrentó ante Villarreal el domingo pasado, el cual resolvió con victoria por marcador de 3-2 en los minutos finales del encuentro y que le permitió mantener el liderato de la liga.

Pese al escaso tiempo para recuperarse, los de Chamartín no podrán darse el lujo de disminuir la intensidad ni hacer demasiados cambios en la plantilla titular, debido a que Barcelona los sigue de cerca en la clasificación y tras su victoria sobre Atlético de Madrid se colocó a un punto de diferencia del liderato.

Zidane podrá hacer uso de todos los miembros habituales del once inicial para el compromiso de mañana, excepto el mediocampista brasileño Casemiro, quien no fue incluido en la convocatoria con la idea de darle descanso.

La única duda para el estratega galo se encuentra en la parte ofensiva del esquema, ya que deberá decidir entre el francés Karim Benzema, quien es titular, pero no ha estado fino frente al arco en los últimos juegos, y Álvaro Morata, quien desde la banca ha respondido con goles en recientes cotejos.

Comparte tu opinión.