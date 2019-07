“The Clinic” continúa brindando un servicio eficaz y oportuno en el Valle Medio

WESLACO, Texas – “The Clinic” en Weslaco, un servicio de Knapp Medical Group, continúa brindando a sus pacientes del Valle Medio el mejor y más completo servicio médico, con personal calificado y comprometido con la mejora continua, caracterizándose además por contar con los recursos tecnológicos avanzados y un excelente equipo humano.

Ubicada al norte de Expressway 83, a 1600 N. Westgate, Suite 800, detrás de Home Depot en Weslaco, The Clinic ofrece servicios como cuidado del asma, atención de la EPOC, reparación de laceraciones, manejo de la presión arterial alta, prevención y detección de cáncer, manejo de la diabetes, electrocardiogramas, exámenes de bienestar, exámenes físicos, medicina preventiva, exámenes anuales de Medicare, pruebas de embarazo, inmunizaciones, pruebas RSV/Flu/Strep, monitoreo del nivel de glucosa en la sangre, chequeos de Coumadin, tratamiento y consultas quirúrgicas, medicina deportiva, análisis de orina e inmunizaciones para adultos, incluidas la vacuna contra la culebrilla y la neumonía.

The Clinic está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y acepta Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro. Los pacientes en «The Clinic» no necesitan hacer una cita para poder ingresar. Aquellos que deseen hacer una cita u obtener más información, pueden llamar al (956) 565-2727.

