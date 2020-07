“The Platform”,un proyecto quijotesco que ha conquistado el mundo con Netflix

Madrid, e(EFE).- Con un bajo presupuesto y sin estrellas en su reparto, la española “The Platform” ya era una de las películas de habla no inglesa más vistas de la historia de Netflix y ahora está en el noveno puesto de las diez más populares de la plataforma, algo “de vértigo” que demuestra que hay que apostar por la originalidad.

“Llegar tan lejos es muy, muy difícil”, reconoce en declaraciones a Efe su productor, Carlos Juárez”, orgulloso de ser la película con menor presupuesto de las diez que componen el listado de Netflix y que incluye títulos como “The Irishman”, de Martin Scorsese; “Bird Box”, con Sandra Bullock, o “Extraction”, la número uno, protagonizada por Chris Hemsworth.

Ópera prima del director vasco Galder Gaztelu-Urrutia, todo el equipo tenía mucha ambición porque creían profundamente en esta historia de ciencia ficción que es una metáfora de lucha de clases, reconoce Juárez, para quien la clave del éxito está en que tanto en España como en el resto del mundo, el cine tiende a copiar el modelo americano, algo que ellos no han hecho.

La única manera de destacar con una película pequeña es hacer “algo totalmente diferente, especial..”. Y eso es lo que hicieron con “El hoyo”, ganadora del premio a mejor filme en el Festival de cine fantástico de Sitges (Barcelona), nominada a tres Premios Goya -se llevó el de efectos especiales- y que ha despertado la admiración de muchos ejecutivos del cine americano. Tanto que hasta se pensó en un posible remake holywoodiense.

Pero ha tenido tanto éxito que ya no tiene sentido, afirma el productor. Y eso que aún no se ha estrenado en Japón, uno de los primeros países en comprar los derechos de distribución en el mercado del Festival de Toronto del año pasado.

Por eso Netflix no puede exhibirla en todo el mundo, pero aún así se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma. Y eso que no es una película fácil. Una prisión vertical, con dos presos en cada piso, conectados por un agujero (el hoyo del título) en el centro y los de abajo solo puede comer lo que les dejan los de arriba. Ese es su punto de partida.

“La ficción española está cruzando fronteras”, han señalado a Efe fuentes de Netflix, que han destacado “cómo los espectadores de todo el mundo disfrutan del contenido en español”.

“Hemos creado una marca con esta película”, señala sin ocultar su emoción Juárez, que confía mucho en una buena acogida en Japón cuando se pueda estrenar en salas ya que hay una enorme expectación tras el buen resultado de su exhibición en Corea del Sur.

Para el productor, lo más importante es que el cine español se dé cuenta de que tiene que plantearse un cambio de camino y “no hacer películas locales sino generar otras historias con impactos socioeconómicos”.

“El hoyo” se ha convertido en un fenómeno que se estudia a nivel mundial para entender cómo un pequeño proyecto, sin estrellas -los protagonistas son Iván Massagué, Antonia San Juan y Zorion Buale-, ha tenido tal repercusión.

“No todo es Brad Pitt”, reflexiona Juárez, que destaca la labor de las plataformas televisivas, que han ayudado a “democratizar el concepto de la producción” y a descentralizarlo, dando la oportunidad a industrias cinematográficas como la española, que tienen un nivel de calidad muy alto, o la coreana, con un crecimiento brutal en los últimos veinte años.

Y sobre sus próximos proyectos, asegura que desde Basque Films seguirán en la misma línea, con temáticas similares pero con menos condicionantes presupuestarios. “Ahora la imaginación ha crecido y no queremos bueno bonito y barato. Ahora tenemos libertad para cosas de mayor dimensión, para producir películas para el mundo pero desde aquí”. EFE

