Tildan de “ilegal” la orden del Gobierno de negar nuevas solicitudes de DACA

Los Ángeles, (EFE News).- Como un nuevo acto de “ilegalidad” contra los “soñadores” calificaron este martes activistas la orden del Gobierno del presidente Donald Trump de rechazar las nuevas solicitudes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otorgar una extensión de solo un año a los ya beneficiados, entre otras limitaciones.

“Trump ha duplicado sus ataques contra DACA con la emisión de este nuevo memorando”, dijo en un comunicado Cristina Jiménez, directora ejecutiva y cofundadora de United We Dream Action.

“No se equivoquen: al reducir a un año la protección de la deportación a los beneficiarios de DACA y al negarse a abrir nuevas solicitudes, la única intención de Trump es deportar a los jóvenes inmigrantes en caso de que gane en (las elecciones de) noviembre”, agregó.

Desde hace casi seis semanas se esperaba que la Casa Blanca reinstalara en su totalidad el beneficio, después que el Tribunal Supremo calificó el pasado 18 de junio de “caprichoso y arbitrario” el intento de la Casa Blanca de poner fin al programa en septiembre de 2017.

No obstante, hoy el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Chad Wolf, dijo que estaba instruyendo al personal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) “a tomar todas las medidas apropiadas para rechazar todas las solicitudes (nuevas) iniciales pendientes y futuras de DACA”.

De acuerdo con un estudio del Center for American Progress, más de 300.000 jóvenes son elegibles para solicitar DACA por primera vez, incluidos 55.000 que cumplieron la edad requerida tras la cancelación en 2017.

La nueva orden también limita a un año la protección para aquellos beneficiados que buscan renovar el amparo DACA, en lugar de los 24 meses que originalmente se otorgaban.

Al respecto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo en un mensaje en Twitter que la orden “es evidentemente ilegal”.

“La Administración Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA y extender la protección legal por los dos años completos. Cualquier cosa menos desafía a la Corte Suprema”, dice el mensaje.

Por su parte el “soñador” (beneficiario de DACA) y abogado Luis Cortés, que conformó parte del equipo legal que defendió en el Supremo el caso de DACA, también calificó la decisión de Wolf de ilegal.

“Esto debe parar”, agregó el mexicano, que gracias al amparo puede ejercer como abogado de inmigración en Seattle, estado de Washington.

La directiva de Wolf también requiere que los oficiales de USCIS se “abstengan de terminar cualquier concesión de Acción Diferida emitida previamente o revocar cualquier documento de autorización de empleo” previo.

“Desde ahora los agentes se basarán únicamente en las directivas del memorando para la duración restante de los períodos de validez de los documentos expedidos”, aclara el documento.

También se ordena no aprobar permisos de viaje (advance parole) a los beneficiarios a menos que sean “circunstancias excepcionales”.

El presidente de FWD.us Todd Schulte, calificó la medida de “un plan de dos pasos para matar a DACA, mientras finge lo contrario”.

Schulte aseguró que la Administración se moverá para reducir radicalmente los beneficios de DACA. “En segundo lugar, han preparado el escenario para matar a DACA en 2021 o incluso más adelante este año”, consideró.

Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que sometió en junio solicitudes nuevas tras la decisión del máximo tribunal, dijo que retarán esta medida.

“Vamos a pelear en las cortes para que este presidente acepte las nuevas solicitudes y haga caso a todas las cortes”, dijo Salas a Efe.

El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno presentara de nuevo su posición de terminar el programa, sustentándola en argumentos, algo que aún no ha hecho.

Por su parte, Jiménez, la directora de United We Dream Action, aseguró que están lanzando “Here to Stay Squad” para que jóvenes inmigrantes se unan a motivar a los electores a votar contra Trump el próximo noviembre.

Tras calificar de “penosa” la orden de Wolf, Ben Monterroso, asesor de Poder Latinx, dijo a Efe que la solución está en manos de la comunidad.

“Si queremos parar los ataques y proteger a nuestra comunidad indocumentada, tenemos que votar para que tengamos un presidente que verdaderamente pueda trabajar con nuestra comunidad y reconozca nuestros aportes a este país”, expuso Monterroso.

A su vez, Helena Olea, directora asociada de programas para Alianza América, destacó que el anuncio está dado con “una mirada totalmente volcada en la campaña electoral”.

“Creo que ese elemento no lo podemos dejar por fuera. Este nuevo anuncio reitera una vez más la necesidad de que se cree un camino para la residencia permanente en Estados Unidos para las personas amparadas por DACA y también las personas amparadas por TPS (Estatus de Protección Temporal)”, resaltó la activista.

Olea coincide en este punto con Wolf, quien dijo en un comunicado que “a medida que el DHS continúa analizando la política y considera acciones futuras, el hecho es que el Congreso debe actuar sobre el asunto”.

