Se eleva a 10, número de muertos por tiroteo en escuela de Texas

Houston, (Notimex).– El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó este viernes que 10 personas murieron y otras 10 más resultaron lesionadas en el tiroteo registrado hoy en la escuela preparatoria Santa Fe High School, en la comunidad de Santa Fe, al sureste de Houston.

Abbott describió el mortal tiroteo como “uno de los ataques más atroces” en la historia de Texas.

El autor del ataque ha sido identificado como Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, quien disparó y mató al menos a 10 personas y lesionó a otras 10 más, de acuerdo con las autoridades locales.

El pistolero, quien carecía de antecedentes penales, permanece en la cárcel de la comunidad de Santa Fe, a unos 50 kilómetros al sureste de Houston, detenido bajo cargos de homicidio capital.

Abbott reveló que Pagourtzis relató a la policía que sus planes eran matar al mayor número posible de personas y después quitarse la vida, “pero no tuvo el valor para hacerlo”.

Precisó que el adolescente utilizó dos armas en el ataque: una escopeta y un revólver calibre 38, ambas adquiridas legalmente por su padre.

El gobernador añadió que otras dos personas están siendo interrogadas por las autoridades en relación con el tiroteo de este viernes.

Abbott explicó que una persona fue retenida para ser interrogada debido a que mostró reacciones sospechosas, mientras que la otra no fue identificada.

El político consideró que es tiempo de tomar medidas para que ya no se repitan este tipo de tragedias y anunció que convocará de inmediato a realizar mesas redondas para buscar soluciones amplias al problema.

“Queremos escuchar a estudiantes, maestros, ciudadanos y personas preocupadas por proteger la segunda enmienda”, explicó Abbott.

El gobernador adelantó que entre las medidas que podrían considerar está acelerar la revisión de antecedentes para quien desee comprar un arma, así como buscar formas para evitar que personas inestables puedan poseer pistolas y rifles.

Además de destinar recursos para los servicios de salud mental, orientados a reducir la violencia armada, e identificar a las personas que pudieran ser consideradas de riesgo.

“Las respuestas no son inmediatas, pero llegarán si trabajamos juntos”, dijo Abbott en una rueda de prensa, en la que participó también el senador republicano Ted Cruz.

Las autoridades informaron que se está investigando una casa móvil cerca de la escuela, donde los archivos escolares muestran que Pagourtzis vivió, ante la posibilidad de que en ese sitio se hubieran fabricado varios de los aditamentos explosivos localizados dentro y cerca de la escuela Santa Fe High School.

El incidente, ocurrido a unos 50 kilómetros al sureste de Houston, es el peor tiroteo masivo registrado en Estados Unidos desde febrero pasado, cuando 17 personas fueron ultimadas a balazos en una escuela en Parkland, Florida.

