Tomarán clases extramuros alumnos de Trabajo Social de la UAT

• Aprueban como sede oficial el edificio de la Normal Superior de Tamaulipas.

Por acuerdo de la Asamblea Universitaria, las clases del período escolar 2017-1 de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se impartirán en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas.

Lo anterior se dio a conocer en la sesión extraordinaria del máximo órgano de la UAT, donde se rindió un informe de la Comisión Especial que tiene dentro de sus funciones dar posesión del cargo de Directora Interina de la UATSCDH, por Ministerio de Ley, a la Maestra Myrna Maribel Medrano Vargas.

La Asamblea aprobó como sede oficial el edificio de la Normal Superior, ubicada en Carretera Victoria-Soto la Marina, Colonia Horacio Terán, a donde acudirán todos los maestros y estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Nutrición que imparte la UATSCDH.

Al presidir la sesión, el Rector Enrique Etienne Pérez del Río destacó que esta medida tiene como prioridad brindar las garantías a todos los alumnos de la UATSCDH para que desarrollen su actividad académica, ante la situación que priva en las instalaciones de este plantel del Centro Universitario Victoria.

La Comisión Especial nombrada durante la Asamblea Extraordinaria del pasado 11 de enero, informó que el pasado viernes 20 de enero acudieron con la Maestra Myrna Maribel Medrano para darle posesión en las oficinas de la dirección de la UATSCDH, sin embargo no existieron las condiciones para cumplir la función que les fue conferida.

Señalaron que fueron impedidos por el grupo que tiene tomadas las instalaciones de la UATSCDH, encabezados por quien se proclamó directora interina, Irma Esperanza Ibarra Flores, quien ha sido desconocida como tal por la Asamblea Universitaria, debido a irregularidades normativas y a reglamentos de la Universidad.

El Rector Enrique Etienne puntualizó que las acciones de la Asamblea se han tomado de manera claras, conforme a los reglamentos y el Estatuto Orgánico de la UAT, y que ha sido una disposición de la Rectoría, que se actúe sin violentar y sin enfrentamientos, que sea en base a la cordura, apegados totalmente a la legalidad.

Por ello, se tomó la medida de impartir las clases fuera del edificio de la UATSCDH, además de garantizar que se cumpla oficialmente el ciclo escolar.

La propuesta de clases extramuros fue apoyada por los miembros de la Asamblea Universitaria de todos los campus del estado.

En esa postura, el alumno asambleísta Andrés Francisco Herrera Rodríguez, de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades del Campus Victoria, dijo que el Rector tiene todo el respaldo de los estudiantes para las decisiones que se tomen.

“Usted tome las acciones necesarias para poder preservar limpios los ideales que van marcando el futuro de los jóvenes que se preparan en la Universidad. Y si se atrincheran ahí, bajo cadenas materiales, nosotros aquí estamos, bajo los estandartes de la Verdad, la Belleza y la Probidad; cuente con el apoyo de todos, tome las medidas necesarias; que abata la ignorancia y defienda bien el estandarte de la Universidad”, expresó el joven universitario.

Y para concluir, subrayó: “Usted ha dicho que la universidad somos todos, y los alumnos y maestros de Trabajo Social que estén ahí, que sigan tomando clases, no importa si es en otro lado, si se cambian de aulas estaría bien, se están cambiando de aulas, no de principios”.

En otra intervención, Karina Guadalupe Cortina Calderón, representante de alumnos de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria, reprobó los actos recientes en que han incurrido las personas que tienen tomadas las instalaciones de la UATSCDH.

“En la universidad no deben existir esos actos, y creo que los actos que están haciendo ahí no solo dañan a los universitarios de esa unidad, sino a todos, porque es la imagen de todos, alumnos y maestros”, añadió.

