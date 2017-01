Trump contraataca a Meryl Streep tras críticas en Globos de Oro

Washington, (Notimex).- El presidente electo Donald Trump salió al paso de las críticas que le lanzó la galardonada actriz Meryl Streep en los Globos de Oro y la tildó de ser una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood.

Durante la premiación, Streep aprovechó la recepción del premio vitalicio Cecil B. De Mille para fustigar a Trump, sin nombrarlo, por haber ridiculizado a un reportero con impedimentos y por vilificar a los extranjeros. Su discurso desató una ovación.

“Meryl Streep, una de las más sobrevaloradas actrices de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una admiradora de Hillary que perdió en grande”, escribió Trump en la mañana en su cuenta de Twitter.

El presidente electo señaló que nunca tuvo la intención de ridiculizar a un reportero con impedimentos físicos, a pesar de que existe un video donde imita los problemas motores del reportero del New York Times, Serge Kovaleski.

Según Trump, se burló por el hecho de que el reportero estaba nervioso por haber cambiado una historia periodística de 16 años de antigüedad para hacerlo quedar mal. “Otro caso de prensa deshonesta”, remató.

Durante la entrega de los Globos de Oro, Streep, quien goza del mayor número de nominaciones en la historia de las premiaciones de Hollywood, nunca mencionó a Trump de manera explícita pero sus críticas fueron una clara alusión a los planes del próximo presidente de Estados Unidos.

“Hollywood está repleto con extranjeros y si los echas, sólo te quedará ver el fútbol americano y las artes marciales mixtas, que no son artes”, señaló Streep.

Durante los Globos de Oro, Trump fue también blanco de escarnio del comediante Jimmy Fallon.

“Estos son los Globos de Oro, uno de los pocos lugares en Estados Unidos que todavía honra el voto popular”, ironizó al hecho de que Trump perdió el voto popular por más de tres millones de sufragios contra Hillary Clinton el 8 de noviembre.

La comunidad artística de Hollywood apoyó de manera abrumadora a Clinton en los comicios pasados.

En otro momento de su monólogo inicial, donde el ‘teleprompter’ tuvo un desperfecto, Fallon comparó indirectamente a Trump con uno de los personajes de la popular serie “Juegos de Tronos”.

“Mucha gente se pregunta qué habría pasado si el Rey Joffrey hubiera vivido. Bueno, en 12 días lo sabremos”, satirizó Fallon en alusión a la toma de posesión de Trump en Washington el 20 de enero.

De carácter tiránico, el Rey Joffrey murió envenenado en uno de las temporadas de la serie.

Finalmente Fallon hizo burla de la simpatía de Trump por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusado de interferir a favor de Trump en el proceso electoral presidencial.

Los votos de los ganadores, dijo Fallon, están siendo contabilizados por el bufete “Ernest and Young LLp, y por Putin”.

