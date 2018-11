Trump negará asilo a migrantes que crucen frontera sin documentos

Washington, (Notimex).- Los inmigrantes que crucen la frontera de Estados Unidos sin documentos no podrán solicitar temporalmente asilo, luego de un cambio anunciado el viernes por el presidente Donald Trump para enfrentar “la crisis” ante el creciente número de solicitantes y la insuficiente respuesta del sistema migratorio.

Bajo este cambio temporal, sólo los inmigrantes que acudan a los puertos terrestres fronterizos, “incluso aquellos sin la documentación adecuada, pueden, de conformidad con esta proclamación, hacer uso de nuestro sistema de asilo”, indicó el mandatario en la proclama que firmó la mañana de este viernes.

Trump aseguró que esta suspensión temporal facilitará las negociaciones en curso con México y otros países respecto a los acuerdos de cooperación apropiados para prevenir la migración masiva ilegal hacia Estados Unidos, a través de su frontera sur.

“Por lo tanto, esta proclamación también es necesaria para administrar y dirigir los asuntos exteriores de Estados Unidos de manera efectiva”, apuntó.

Trump insistió que la intención de su orden no es cerrar las puertas a quienes buscan asilo en el país, sino tener un sistema ordenado que pueda ser manejado con eficacia por el gobierno estadunidense con los recursos que se tienen, ya que de otra manera el sistema se colapsará aún más.

“La gente puede venir, pero tiene que venir a través de los puertos de entrada, y eso es algo importante”, dijo el mandatario a reporteros en la Casa Blanca, poco antes de volar con rumbo a Paris, Francia, acompañado de su esposa, Melania.

Bajo la nueva directiva, los inmigrantes que ingresen al país cruzando la frontera sin documentos, como ha sido la situación en la mayoría de los casos, no serán elegibles para que se les otorgue asilo.

La suspensión expirará 90 días después de esta fecha, y para entonces, tanto el Procurador General como la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, presentarán de manera conjunta a Trump su recomendación sobre su suspensión definitiva o su prórroga.

Cifras dadas a conocer por el mandatario, mostraron que en semanas recientes cerca de dos mil inmigrantes en promedio han cruzado cada día la frontera sur para pedir asilo.

Durante el año fiscal 2018, se recibieron 124 mil 511 solicitudes de asilo de inmigrantes que lo pidieron en puertos de entrada, mientras 396 mil 579 inmigrantes fueron detenidos en la frontera en el mismo periodo.

En su proclama, Trump explicó que el propósito del cambio es canalizar a todos los potenciales solicitantes de asilo a los puertos de entrada terrestres, para que “lo hagan de manera ordenada y controlada, en lugar de hacerlo ilegalmente”.

Algunos reportes de prensa han dado cuenta de que aún antes de este anuncio, el gobierno empezó a poner controles en los puertos terrestres, instalando agentes de aduanas a mitad de algunos de los puentes internacionales en la frontera con México, que son utilizados para el cruce de personas.

Los agentes preguntan a todas las personas que intentan llegar a los puestos de inspección en la margen estadunidense, si tienen documento para cruzar al país, y de no ser así, no se les permite continuar más adelante.

Trump ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, que asigne recursos adicionales en los puertos de entrada en la frontera con México para poder procesar con mayor eficacia al creciente número de solicitantes que se esperan en estos puntos, como consecuencia de este cambio.

El mandatario insistió que espera trabajar con los demócratas en una solución el problema migratorio, ahora que estos controlan la Cámara de Representantes, asegurando a la vez que el éxito económico de su gobierno está atrayendo ahora a más gente al país.

“Queremos que la gente venga a nuestro país, pero tiene que ver a nuestro país legalmente. Queremos gente que venga a través del sistema de méritos, de manera que puedan trabajar para todas estas grandes compañías que he traído al país”, dijo a los reporteros.

